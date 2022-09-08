天水圍新盤｜Wetland Seasons Bay設逾30萬方呎會所連園林 盡享濕地公園景致

新鴻基地產(016)天水圍Wetland Seasons Bay第3期毗鄰香港濕地公園，盡享低密度生活空間，遠眺深圳灣及南山景色，會所與濕地公園為鄰。該盤設有住客會所，名為「Club Seasons by the Bay」，會所連戶外綠化園林總面積逾30.3萬方呎，當中逾26.5萬方呎為戶外綠化園林面積。

逾 2800 方呎複式空中會所

發展商今日向傳媒開放逾2,800方呎的複式空中會所，住戶可從高處俯瞰濕地公園怡人景觀。空中會所更引入共享概念，提供室內外的共享空間，分別有「蔚林雅座」、「楓林雅座」及「多用途雅座」，另天台層設有戶外「天際休憩區」。此外，特別打造「多用途活動室」，作舉辦小型會議或派對之用。

會所亦提供多項設施，包括約50米室外的游泳池、約25米長的恆溫游泳池，更配備水力按摩池、桑拿室及蒸氣室；且特設多項健體運動設施，包括24小時「灣景健身室」及「多用途運動場」；另有各類型的共享空間，包括遊戲室、鋼琴室、影視室及電子競技室。至於佔地逾1,400方呎的「Oasis House」，設有兩個被翠綠樹木環抱的多功能用途室。會所同時設有不同類型及間隔的宴會廳，以及戶外燒烤區。

Wetland Seasons Bay第3期位於濕地公園路1號，由2座9層高住宅大樓、2座6層高分層別墅，以及6幢洋房組成，提供384伙，戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎268至1,895方呎，當中分層單位實用面積由268至1,034方呎；而24伙別墅單位實用面積介乎757至1,158方呎。另6幢洋房實用面積介乎1,874至1,895方呎。項目自設佔地約3萬方呎的商業舖位，提供約20個商舖。