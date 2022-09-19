天水圍粉嶺兩盤對撼 同步加推共124伙搶客

兩大新界一手盤再對撼，並齊齊加推搶客。其中新鴻基地產(016)天水圍Wetland Seasons Bay第3期加推64伙，扣除最高13.5%折扣，折實價589.7萬元起；恒基地產(012)粉嶺北ONE INNOVALE第2期ONE INNOVALE-Bellevue亦加推60伙，扣除最高7%折扣，折實價321.2萬元起。

胡致遠稱，若撇除單位坐向、景觀等因素，Wetland Seasons Bay第3期屬原價加推。(林俊源攝)

Wetland Seasons Bay第3期今批64伙涵蓋兩房至三房，折實平均呎價14,670元，較首批的14,186元高約3.4%，新地代理總經理胡致遠稱，若撇除單位坐向、景觀等因素，則屬原價加推。單位折實價由約589.7萬至702.1萬元，折實呎價13,774元至17,081元。入場單位為6A座1樓B5室兩房，實用面積419方呎。他透露，項目迄今累收約800票，以首兩張價單共142伙計，超額約4.6倍，最快本周展開首輪銷售。

ONE INNOVALE-Bellevue暫超購9.5倍

至於ONE INNOVALE-Bellevue加推的60伙，折實平均呎價14,613元，較首批的14,398元高約1.5%。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民指，今批單位戶型涵蓋開放式至兩房，折實價由約321.2萬至675.8萬元，折實呎價13,283至16,803元。入場單位為C座12樓15室開放式戶，面積221方呎。

林達民續指，截至昨晚8時已錄逾1,500票，以首兩張價單共143伙計，超額約9.5倍。

MIAMI QUAY I沽2伙海景戶 吸金2089萬

另外，由會德豐地產、恒地、新世界發展(017)及帝國集團合作發展的啟德MIAMI QUAY I昨連沽2伙中高層海景戶，共套現2,089.7萬元，當中包括1座18樓C室兩房連儲物房間隔，成交價1,242.7萬元，呎價25,570元；另3座18樓K室一房間隔，以847萬元售出，呎價25,745元。