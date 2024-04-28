天水圍WETLAND SEASONS BAY雅裝兩房 綠油油景觀好療癒｜有樓睇

香港地出名人多車多，居住空間亦普遍較狹小，有些人為了有寧靜的居住環境，會選擇偏離市中心的住宅。入伙僅兩年的天水圍WETLAND SEASONS BAY，為新鴻基旗下屋苑，位置鄰近濕地公園，居住環境絕對清幽寧謐，即使是低層單位，也可享綠油油的視野及清新舒暢的空氣。

全屋附新淨裝修、基本傢電

是次推介的放盤單位為WETLAND SEASONS BAY第5B座低層C1室，實用面積436方呎，間隔為兩房及連儲物房，叫價640萬元，平均實用呎價14,679元。雖然單位位於低層，但因面向屋苑內園，推窗一看盡是綠油油的草地，加上四周被園林樹木包圍，不單視野療癒舒服，吸入的每一口空氣也份外清新。此外，單位另一賣點是裝修非常新淨，基本上可以即買即住，加上屋苑入伙只有兩年，屬半新樓，亦配備大型住客會所，配套設施均簇新完善；而最重要是，單位可承做九成按揭，對銀根不太充裕的買家而言，是較輕鬆的上車選擇。