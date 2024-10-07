天瀧再開放現樓單位 最快本月下旬招標發售海景三房及四房｜啟德新盤

由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作的啟德海灣半島PARK PENINSULA「天瀧」今日(7日)再向傳媒開放兩個現樓示範單位，分別為第5座25樓A室連裝修大宅及第5座25樓B室交樓標準大宅。會德豐地產副主席兼常務董事黄光耀表示，兩個單位均享維港兩岸景致，預計短期內開放予公眾參觀。

黃光耀稱，項目將舉辦一系列貴賓參觀活動，率先邀請發展商貴賓及銀行高端客戶於本周末起親臨參觀會所及現樓單位，目前已錄得逾百組預約參觀。對於後市走勢，他認為受惠落實減息，加上近期股市暢旺，財富效應下帶旺一手交投氣氛，本月首周已錄約600宗成交，留意到市場上愈來愈多投資客、大手客等客群出現，有助增強買家入市信心，預計本月可錄約1,500至2,000宗一手成交。至於第四季樓價表現可望回穩，甚至可錄得輕微升幅。

設4個連裝修現樓單位予公眾參觀

恒基物業代理營業（二）部副總經理李菲茹指，兩個單位都屬四房雙套設計，均享維港兩岸景致。項目還設有另外兩個連裝修現樓單位，籌備工作將在未來一至二周內完成，合共將會有四個連裝修現樓單位供公眾參觀。

恒基物業代理營業（二）部副總經理倫國新說，項目已屆現樓，上周起陸續安排入伙，將部署推售可享維港海景的三房、四房大單位，預計本月下旬以招標形式發售。另外，政府剛提出加快推展啟德智慧綠色集體運輸系統，目標在2026年批出建造合約，將進一步完善區內配套。