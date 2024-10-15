天瀧周六招標出售55伙臨海現樓單位｜啟德新盤

「天瀧」本周六(19日)起以招標形式出售55伙臨海現樓單位。(陳奕釗攝)

新盤爆發搶客戰，由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作的啟德海灣半島PARK PENINSULA「天瀧」今日(15日)上載全新銷售安排，落實本周六(19日)起以招標形式出售55伙臨海現樓單位。

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，項目自現樓後接獲不少好評，市場反應熱烈，接獲不少查詢，是次發售的55伙全屬臨海標準單位，分布於第1座、第2座、第3座、第5座及第8座，當中包括18伙三房及37伙四房單位。