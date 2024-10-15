天瀧周六招標出售55伙臨海現樓單位｜啟德新盤

新盤爆發搶客戰，由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作的啟德海灣半島PARK PENINSULA「天瀧」今日(15日)上載全新銷售安排，落實本周六(19日)起以招標形式出售55伙臨海現樓單位。
恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，項目自現樓後接獲不少好評，市場反應熱烈，接獲不少查詢，是次發售的55伙全屬臨海標準單位，分布於第1座、第2座、第3座、第5座及第8座，當中包括18伙三房及37伙四房單位。
韓家輝指出，招標發售的三房單位實用面積由1,085至1,102方呎，四房單位實用面積由1,173至1,428方呎。此批單位可享維港兩岸景致，同時設有私人電梯大堂，住戶可利用八達通或手機應用程式乘專屬電梯直達，私隱度高。
「天瀧」現樓單位已於本周起正式開放予公眾參觀，開放時間為上午11時至下午6時。
「天瀧」位處啟德承豐道22號，提供566伙，設一房至四房，實用面積由351至1,942方呎，由7幢高座及1幢低座大屋沿海並排而立，景觀互不遮擋，近七成單位坐擁維多利亞港海景；每層僅1伙至4伙，逾七成單位設私人電梯大堂，低密度、高私隱度設計。