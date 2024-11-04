天瀧單日套現1.4億 加推15伙周五招標發售｜啟德新盤

由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作的啟德海灣半島PARK PENINSULA「天瀧」自推出以來反應熱烈，今日(4日)上載全新銷售安排，推出15伙臨海鉅宅，於本周五(8日)起以招標形式發售。
恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，新一批推出的15伙單位，全屬臨海標準單位，單位分布於項目第2座、第3座及第5座，當中包括11伙三房單位及4伙四房單位。三房單位實用面積由1,002至1,102方呎，四房單位實用面積由1,173至1,382方呎。
韓家輝續指，項目今日以招標形式售出4伙臨海鉅宅，單日套現近1.4億元。涉及單位均為三房單位，實用面積由1,085至1,102方呎，成交價由3,351萬至3,584萬元，成交呎價由30,463元至33,032元。項目自上月19日起以現樓形式推售後速沽31伙，套現約12.2億元。
另外，大角咀「利奧坊‧壹隅」今日以招標形式售出1伙平台特色戶，成交單位為2座3樓G室，一房設計，實用面積247方呎，連112方呎平台，成交價582萬元，成交呎價23,563元。上水「高爾夫．御苑」亦以招標形式售出1伙單位，為5座10樓A室，三房間隔，實用面積960方呎，成交價1,235萬元，成交呎價12,865元。部門單日總套現約1.6億元。