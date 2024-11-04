天瀧單日套現1.4億 加推15伙周五招標發售｜啟德新盤

項目自上月19日起以現樓形式推售後速沽31伙，套現約12.2億元。

由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作的啟德海灣半島PARK PENINSULA「天瀧」自推出以來反應熱烈，今日(4日)上載全新銷售安排，推出15伙臨海鉅宅，於本周五(8日)起以招標形式發售。

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，新一批推出的15伙單位，全屬臨海標準單位，單位分布於項目第2座、第3座及第5座，當中包括11伙三房單位及4伙四房單位。三房單位實用面積由1,002至1,102方呎，四房單位實用面積由1,173至1,382方呎。