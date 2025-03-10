天瀧單日標售3伙吸金9737萬 首開放經改動現樓單位｜啟德新盤

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，售出單位涵蓋第2座及第3座，實用面積分別為1,002及1,102方呎，成交價介乎2,960萬至3,454萬元，成交呎價介乎約29,541元至34,471元，當中有2伙買家為非香港永久居民。

一手市場氣氛暢旺，啟德現樓新盤銷情持續，由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作的啟德海灣半島PARK PENINSULA「天瀧」周一(10日) 以招標形式售出3伙，合共套現9,737萬元。

為迎合市場需求，項目特意進行改動工程，擴大部分單位的睡房空間。首批涉及4伙，預告會有更多經改動單位將陸續推出。發展商今日開放其中3伙全新經改動現樓單位予傳媒參觀，全數可享有維港海景。

韓家輝指出，項目自現樓推售後沽出57伙，成交金額約22億元；而開售迄今沽出118伙，套現約48億元。買家佔約一半為非香港永久居民。他透露，項目部署周內公布全新銷售安排，最快下周招標發售第6座單位，實用面積介乎1,085及1,102方呎。

恒基物業代理營業(二)部副總經理李菲茹稱，其中第5座33樓B室，實用面積1,384方呎，原則四房雙套房，現改為三房連一套房設計，原主人睡房與毗鄰睡房之間的間隔牆被移除，打造為一個約5.2米闊的主人睡房。

至於第1座31樓A室，實用面積1,428方呎，改動後為三房雙套房間隔。另第8座30樓A室，實用面積1,259方呎，屬兩房連套房間隔。

「天瀧」位處啟德承豐道22號，提供566伙，設一房至四房，實用面積由351至1,942方呎，由7幢高座及1幢低座大屋沿海並排而立，景觀互不遮擋，近七成單位坐擁維多利亞港海景；每層僅1伙至4伙，逾七成單位設私人電梯大堂，低密度、高私隱度設計。

即睇啟德 PARK PENINSULA 天瀧最新資訊 (House730)