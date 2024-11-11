天瀧單日標售5伙 最高成交價逾4888萬｜啟德新盤

「天瀧」自上月19日起以現樓形式推售後速沽40伙，套現逾15.5億元。

新盤交投氣氛向好，由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作的啟德海灣半島PARK PENINSULA「天瀧」今日(11日)以招標形式售出5伙臨海鉅宅，當中有大手買家購入2伙，涉及單位為第3座7樓A室及第3座7樓B室。

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，「天瀧」最新成交單位包括1伙四房及4伙三房，實用面積介乎1,085至1,382方呎，成交價由3,428萬至4,888.3萬元，成交呎價介乎31,107元至35,371元。項目自上月19日起以現樓形式推售後速沽40伙，套現逾15.5億元。