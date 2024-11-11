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地產
2024-11-11 19:10:57

天瀧單日標售5伙 最高成交價逾4888萬｜啟德新盤

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天瀧單日標售5伙 最高成交價逾4888萬｜啟德新盤

「天瀧」自上月19日起以現樓形式推售後速沽40伙，套現逾15.5億元。

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新盤交投氣氛向好，由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作的啟德海灣半島PARK PENINSULA「天瀧」今日(11)以招標形式售出5伙臨海鉅宅，當中有大手買家購入2伙，涉及單位為第37A室及第37B室。

恒基物業代理董事及營業()部總經理韓家輝表示，「天瀧」最新成交單位包括1伙四房及4伙三房，實用面積介乎1,0851,382方呎，成交價由3,428萬至4,888.3萬元，成交呎價介乎31,107元至35,371元。項目自上月19日起以現樓形式推售後速沽40伙，套現逾15.5億元。

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「天瀧」位處啟德承豐道22號，提供566伙，設一房至四房，實用面積由351至1,942方呎，由7幢高座及1幢低座大屋沿海並排而立，景觀互不遮擋，近七成單位坐擁維多利亞港海景；每層僅1伙至4伙，逾七成單位設私人電梯大堂，低密度、高私隱度設計。

利奧坊．壹隅頂層特色戶1500萬標售

另外，恒地大角咀「利奧坊．壹隅」今日以招標方式售出1伙頂層特色戶，為128E室，兩房間隔，實用面積534方呎，連134方呎平台及334方呎天台，成交價1,500萬元，成交呎價28,090元。韓家輝補充，部門單日套現逾2億元。

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