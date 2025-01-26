天瀧夥中原及利嘉閣推新春置業優惠 送酒店雙人住宿套票總值30萬元

蛇年將至，由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作的啟德海灣半島PARK PENINSULA「天瀧」夥拍中原地產及利嘉閣地產一同推出新春置業優惠，由即日起至2月15日，經中原或利嘉閣購買項目一手住宅單位的各首3名買家，即可獲贈「五星級酒店雙人5日4夜住宿套票」，每份價值約5萬元，每個代理行名額各3個，名額共6個，總值約30萬元。

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，「天瀧」自去年以現樓形式推售後售出50伙，套現約19.5億元；去年全年共售出85伙，套現約33億元，為去年全港3,000萬以上一手住宅市場成交宗數之冠。