天瀧夥五大代理行推冬日置業優惠 總值約50萬｜啟德新盤

聖誕及新年將至，由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作的啟德海灣半島PARK PENINSULA「天瀧」夥拍中原地產、利嘉閣地產及世紀 21等五大代理行推出全新冬日置業優惠，總值約50萬元。 恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，由即日(3日)起至今年12月 31日，經指定代理行購買「天瀧」一手住宅單位的各首4名買家，即可獲贈「冬日旅遊套票禮券」，每份價值約25,000元，名額共20個，總值約50萬元。至於項目自10月19日起以現樓形式推售後速沽45伙，套現約17.7億元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，自9月香港銀行跟隨美國減息後，10月政府放寬物業按揭成數至七成，到本月初香港銀行再次減息，樓市利好消息不斷，買家入市信心明顯轉強，一、二手交投亦即時加快。「天瀧」自10月中以現樓形式推售後，交投持續火熱，備受市場追捧。踏入年底，節日氣氛轉濃，亦是外遊旺季，今次為「天瀧」買家呈獻的全新置業大禮，相信可讓買家加快入市步伐之餘，又可享受冬日旅遊的樂趣。

全年新盤成交有望達1.6萬伙 利嘉閣地產總裁廖偉強表示，啟德為本港近年最受市場注目的都會級發展區，規劃設計力臻完善，更坐擁多項本港的重點設施，例如世界一流的郵輪碼頭， 以及萬眾期待的啟德體育園等。「天瀧」位處的跑道區，更是啟德的核心地段， 項目坐擁殿堂級景致，加上名師的設計、精挑細選的頂級用料，可謂彌足珍貴， 勢必吸引大批中港富豪級買家的眼球。自香港進入減息周期，置業者信心快速恢復，樓市的交投量亦明顯；市場預期本月美國聯儲局有望再度下調利率，香港亦很大機會跟隨，勢將進一步提升買家的入市意欲。另一方面，早前內地宣布恢復深圳赴港「一簽多行」，並且擴展至非戶籍深圳居民也可以申請，政府預計旅客 人數將增加一倍。有關的措施亦必定利好本港零售消費市道，加快香港經濟復甦步伐。

世紀 21香港行政總裁吳啟民指，今年的新盤市場是令人驚喜的一年，回顧今年新盤市場成績，受惠於減息周期的展開，再加年初撤辣效應，市場購買力爆發，今年多個新盤成功「紅盤」登場，久違了的「即日沽清」、「一Q清袋」再度出現，「千億新盤」一個接一個，今年新盤至今已售出約逾1.5萬伙新盤，全年銷售可望達至1.6萬伙的近年高位，較去年全年的10,744伙，按年急增五成以上，其中九龍區的新盤市場更成為市場焦點所在，今年九龍區的新盤銷售已突破7,000伙之多，較去年的同期的4,000伙急增七成半，啟德區更加上新盤 市場的重中之重。