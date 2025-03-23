天瀧夥利嘉閣推置業優惠 送雙人南意大利之旅 總值50萬元｜啟德新盤

利嘉閣特別為「天瀧」一手住宅單位買家推出「雙人南意大利．白色浪漫之旅」的置業優惠，名額共5個，總值約50萬元。

由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作發展的啟德海灣半島PARK PENINSULA「天瀧」自推出以來深受買家歡迎，利嘉閣地產為配合發展商最新銷售部署，以及答謝利嘉閣客戶的支持，特別為「天瀧」一手住宅單位買家推出「雙人南意大利．白色浪漫之旅」的置業優惠，名額共5個，總值約50萬元。

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，近日運輸及物流局公布啟德智慧綠色集體運輸系統方案(規劃中)，未來擬設6個車站，連接啟德車站廣場及啟德郵輪碼頭，並擬將在「Park Peninsula 海灣半島」設兩個站點，其中「天瀧」正毗鄰規劃中的啟德空中花園站，此系統將會為居民帶來更完善的交通生活配套，便利出行。