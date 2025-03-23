天瀧夥利嘉閣推置業優惠 送雙人南意大利之旅 總值50萬元｜啟德新盤

由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作發展的啟德海灣半島PARK PENINSULA「天瀧」自推出以來深受買家歡迎，利嘉閣地產為配合發展商最新銷售部署，以及答謝利嘉閣客戶的支持，特別為「天瀧」一手住宅單位買家推出「雙人南意大利．白色浪漫之旅」的置業優惠，名額共5個，總值約50萬元。
恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，近日運輸及物流局公布啟德智慧綠色集體運輸系統方案(規劃中)，未來擬設6個車站，連接啟德車站廣場及啟德郵輪碼頭，並擬將在「Park Peninsula 海灣半島」設兩個站點，其中「天瀧」正毗鄰規劃中的啟德空中花園站，此系統將會為居民帶來更完善的交通生活配套，便利出行。
利嘉閣地產總裁廖偉強稱，全球矚目的本港新地標啟德體育園經已開幕，連同區內消閒娛樂購物設備多元化，且交通設施日趨完善，「天瀧」坐擁180度維港景致，加上名師設計與頂級用料及多元配套，自然吸引大批中港高端買家。是次利嘉閣推出的「天瀧」一手住宅單位買家專屬置業優惠，優惠期由即日起至今年4月10日，名額5個，每個優惠名額價值約10萬元，總值約50萬元。
廖偉強續稱，自去年政府推出多項利好樓市政策，包括全面撤銷樓市辣招、優化「新資本投資者入境計劃」容許投資大額住宅物業，並積極引入大量專才等，加上息口由高位回落，都有效激活樓市。自新春後樓市交投不斷，氣氛明顯轉熱。
「天瀧」位處啟德承豐道22號，提供566伙，設一房至四房，實用面積由351至1,942方呎，由7幢高座及1幢低座大屋沿海並排而立，景觀互不遮擋，近七成單位坐擁維多利亞港海景；每層僅1伙至4伙，逾七成單位設私人電梯大堂，低密度、高私隱度設計。