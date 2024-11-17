天瀧夥Azimut Yachts舉辦VIP私人導賞活動 參觀現樓單位及會所｜啟德新盤

由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作的啟德海灣半島PARK PENINSULA「天瀧」昨日(16日)聯同意大利頂級豪華遊艇品牌Azimut Yachts舉辦VIP私人導賞活動，邀請到Azimut Yachts逾30名貴賓親臨「天瀧」，參觀五星級會所「Club Knightsbridge」及現樓單位，感受世界級臨海鉅宅的非凡氣派。
一眾Azimut Yachts貴賓乘坐近半億港元的豪華海上超跑Azimut S8抵達「天瀧」，於「天瀧」前臨的海濱長廊登岸設施下船，步行至「天瀧」僅約2分鐘，體驗「天瀧」與海為鄰的得天獨厚優勢。隨後貴賓在專人帶領下參觀住客會所「Club Knightsbridge」逾30項設施及現樓單位。
Azimut Yachts貴賓獲安排在「Club Knightsbridge」主宴會廳「海鑽廳」享受法國皇家四道菜盛宴，每道菜均配搭上不同美酒，讓貴賓在氣派非凡的「海鑽廳」，一邊細味美酒佳餚，一邊享受180度無敵維港兩岸的壯麗景致。同場還設有手袋和鐘錶鑑賞環節，展出多款限量版手袋及名貴鐘錶，為貴賓締造難忘的奢華體驗。
恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，早前與Azimut Yachts推出的多重優惠，以及昨日舉辦的VIP活動反應熱烈，接獲查詢眾多。項目明日(18日)起將以招標方式發售全新15伙臨海單位。項目以現樓形式推售1個月內速沽41伙，套現逾15.8億元。
「天瀧」位處啟德承豐道22號，提供566伙，設一房至四房，實用面積由351至1,942方呎，由7幢高座及1幢低座大屋沿海並排而立，景觀互不遮擋，近七成單位坐擁維多利亞港海景；每層僅1伙至4伙，逾七成單位設私人電梯大堂，低密度、高私隱度設計。