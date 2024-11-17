天瀧夥Azimut Yachts舉辦VIP私人導賞活動 參觀現樓單位及會所｜啟德新盤

由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作的啟德海灣半島PARK PENINSULA「天瀧」昨日(16日)聯同意大利頂級豪華遊艇品牌Azimut Yachts舉辦VIP私人導賞活動，邀請到Azimut Yachts逾30名貴賓親臨「天瀧」，參觀五星級會所「Club Knightsbridge」及現樓單位，感受世界級臨海鉅宅的非凡氣派。

一眾Azimut Yachts貴賓乘坐近半億港元的豪華海上超跑Azimut S8抵達「天瀧」，於「天瀧」前臨的海濱長廊登岸設施下船，步行至「天瀧」僅約2分鐘，體驗「天瀧」與海為鄰的得天獨厚優勢。隨後貴賓在專人帶領下參觀住客會所「Club Knightsbridge」逾30項設施及現樓單位。