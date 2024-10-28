天瀧推15伙臨海鉅宅 周五招標發售｜啟德新盤

由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作的啟德海灣半島PARK PENINSULA「天瀧」今日(28日)上載全新銷售安排，推出新一批15伙臨海鉅宅，於本周五(11月1日)起以招標形式發售。

該批單位全屬臨海的標準單位，單位分布於項目第3及第8座，當中包括11伙三房一套連儲物房及工作間單位，以及4伙四房兩套連工作間單位。三房一套連儲物房及工作間單位實用面積由1,085至1,102方呎，四房兩套連工作間單位實用面積由1,259至1,298方呎。