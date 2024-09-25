天瀧最快下月底現樓推售 邀天王嫂方媛參觀會所 一設計獲讚｜啟德新盤

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝指，項目預計短期內獲批滿意紙，10月內陸續交樓，最快10月底以現樓形式推售，價錢將參考市價及附近項目，優先推售三房及四房等大單位，另細單位最快於今年底以價單形式推售。

由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作發展的啟德海灣半島PARK PENINSULA「天瀧」今日(25日)首度開放現樓會所參觀，連園林空間面積達7萬方呎，提供30項會所設施。

他續指，項目開售至今共售出61伙，套現26億元，成交平均呎價3.65萬元，成交價介乎2,600萬至1.1億元。他認為，減息對樓市有正面作用，加上內地刺激樓市股市等措施，相信「租貴過供」情形將快出現，利息降低能吸引投資客入市，樓價跌近三成價錢吸引，料短時間將有轉角市，集團旗下九龍城南角道項目預計最快第四季推出。

發展商是日邀請到郭富城太太、模特方媛參觀會所，她稱，欣賞會所水晶設計，「BlingBling」裝飾氣派奢華。她直言有想法購入單位，鍾意海景單位視野好，項目屬心目中奢華房型和地段，適合居住。

「天瀧」位處啟德承豐道22號，由7幢高樓及1幢低座大屋(Harbour Mansion)組成，單位實用面積介乎351至1,942方呎，戶型涵蓋一房、三房及四房。當中一房實用面積351方呎，共160伙，佔全盤約28%；三房實用面積為635至1,117方呎，涉192伙，佔全盤約34%；四房實用面積為1,173至1,428方呎，提供208伙，佔全盤約37%；另設6伙特色戶，實用面積為900至1,942方呎，連180至425方呎平台，佔全盤約1%。項目提供409個住客車位，示範單位設於尖沙咀中間道H Zentre，預計關鍵日期為今年9月30日。