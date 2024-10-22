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2024-10-22 16:33:37

天瀧標售18伙吸金逾7.1億 夥遊艇品牌推置業優惠｜啟德新盤

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天瀧標售18伙吸金逾7.1億 夥遊艇品牌推置業優惠｜啟德新盤

「天瀧」與意大利豪華遊艇品牌Azimut Yachts合作，為項目指定一手住宅單位買家提供購買遊艇優惠。(林俊源攝)

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由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作的啟德海灣半島PARK PENINSULA「天瀧」交樓程序順利進行中，銷情持續暢旺。恒基物業代理董事及營業()部總經理韓家輝表示，項目自上周六(19)起招標發售55伙，迄今售出18伙，套現逾7.1億元。

韓家輝指，最新成交單位包括6伙四房及12伙三房，實用面積由1,0851,382方呎，成交價介乎3,453.5萬至5,164.6萬元，成交呎價介乎31,730元至37,426元。至於項目自推售以來累沽79伙，套現約33億元。

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此外，「天瀧」與意大利豪華遊艇品牌Azimut Yachts合作，為項目指定一手住宅單位買家提供購買遊艇優惠。Azimut Yachts香港董事總經理胡禮賢稱，由即日起至20251231日期間，「天瀧」實用面積1,000方呎以上的一手住宅單位買家，購買任何全新Azimut遊艇可享特別折扣50萬元。

另由即日起至2025430日，首5名「天瀧」指定一手住宅單位買家，可享用一次客戶尊享的黃昏遊艇海上之旅，旅程上限20人，每名合資格買家可獲4個名額。

 

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「天瀧」位處啟德承豐道22號，提供566伙，設一房至四房，實用面積由3511,942方呎，由7幢高座及1幢低座大屋沿海並排而立，景觀互不遮擋，近七成單位坐擁維多利亞港海景；每層僅1伙至4伙，逾七成單位設私人電梯大堂，低密度、高私隱度設計。

即睇啟德 PARK PENINSULA 天瀧最新資訊 (House730)

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