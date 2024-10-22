天瀧標售18伙吸金逾7.1億 夥遊艇品牌推置業優惠｜啟德新盤

由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作的啟德海灣半島PARK PENINSULA「天瀧」交樓程序順利進行中，銷情持續暢旺。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，項目自上周六(19日)起招標發售55伙，迄今售出18伙，套現逾7.1億元。

韓家輝指，最新成交單位包括6伙四房及12伙三房，實用面積由1,085至1,382方呎，成交價介乎3,453.5萬至5,164.6萬元，成交呎價介乎31,730元至37,426元。至於項目自推售以來累沽79伙，套現約33億元。