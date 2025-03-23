天瀧標售2伙海景戶 吸金逾6400萬｜啟德新盤

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，部門旗下項目單日連錄5宗招標成交，套現約1億元。其中由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作發展的啟德海灣半島PARK PENINSULA「天瀧」最新以招標形式售出2伙臨海鉅宅，套現約6,458萬元。 「天瀧」售出單位均為最新推出應市的第6座單位，包括3樓A室及6座6樓A室，同為三房一套連儲物室間隔，實用面積1,085方呎，成交價分別為3,184萬及3,274萬元，成交呎價約29,346元及30,175元。

發展商指，項目自以現樓形式推售後沽出60伙，套現約23億元。 南首平台特色戶呎售 2.3 萬 韓家輝指，恒地九龍城新盤「南首」招標售出1伙平台特色戶，單位為3樓A1室，兩房間隔，實用面積311方呎，連237方呎平台，成交價722.8萬元，呎價約23,241元。「南首」迄今累沽245伙，套現約12.7億元。 高爾夫．御苑連沽 2 伙 另外，同系上水新盤「高爾夫．御苑」招標售出2伙，包括5座17樓A室及1座3樓B室，分別為三房及四房間隔，實用面積960及1,108方呎，成交價分別為1,268.56萬及1,525萬元，成交呎價約13,214元及13,764元。「高爾夫．御苑」迄今累售502伙，套現約69億元。