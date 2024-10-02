天瀧獲批滿意紙 現樓示範單位最快月內開放參觀(有片)｜啟德新盤

由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作的啟德海灣半島PARK PENINSULA「天瀧」今日(2日)首度開放現樓示範單位予傳媒參觀，恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝稱，項目已獲批滿意紙，本周開始展開交樓程序，目標維持月內以現樓形式推售，會先部署推售享有維港海景單位，大單位計劃採用招標形式出售，現樓示範單位最快月內對外開放。

項目整體發展配合 ESG 理念

恒地主席辦公室顧問于正人表示，「天瀧」整體發展配合ESG理念，不論在建築材料、環境設施布局與設計以及單位配置等方面，均貼心照顧到住戶生活所需。項目獲綠建環評(BEAM PLUS)(新建建築) 「暫定金級」認證，充分肯定項目在可持續發展方面的努力。此外，為響應社會使用電動車以有效減碳及減少污染的環保趨勢勢，屋苑配備逾400個智能32A充電車位，車位與單位數目比例高達一比一(不包括一房單位)。