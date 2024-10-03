天瀧現樓示範單位亮相！逾千呎三房經典時尚 以法國奢侈品牌為靈感｜多圖有片

由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作的啟德海灣半島PARK PENINSULA「天瀧」開放兩個現樓示範單位參觀，分別為第3座20樓B室三房一套現樓連裝修單位；以及第3座20樓A室三房一套現樓單位。
第3座20樓B室｜採橙、金和啡色典雅配色
「天瀧」第3座20樓B室連裝修現樓單位，實用面積1,085方呎，屬於三房一套連儲物房間隔，層與層之間高度約3.3米。由知名室內設計公司Kira Design所設計，以法國著名奢侈品牌為靈感，將經典元素巧妙地融入設計，並透過橙、金和啡色的典雅配色，打造貴氣時尚的生活空間。單位設有私人電梯大堂，住戶可利用八達通或手機App乘專屬電梯直達，私隱程度高。 私人電梯大堂更設有 Samsung The Frame 32吋自訂畫框電視，可建立私人藝術畫廊，盡顯鉅宅氣派。
客飯廳長約6.5米、闊逾3.3米，間隔方正實用，布局分明。設計以米色及金色為主，設6人圓餐桌及米白色沙發，配以特色牆及經典奢華絲巾作裝飾，營造出精緻時尚的生活氛圍。全落地玻璃趟門接連逾3.1米闊的啞金色流線型露台，除了將自然光引入室內，更可晝夜鑑賞世界級環迴維港雋景。三間睡房都間隔方正，寬敞實用，並以經典奢侈品牌產品作點綴，時尚美觀。主人睡房放 置雙人床後仍可三邊落床，空間十足。主人睡房選用馬銜形狀的特色床頭燈，馬銜設計元 素亦延伸至衣帽間，實用與美感兼備。單位更精選意大利Poliform Display Closet、英國Claybrook獨立浴缸、美國衛浴品牌Kohler、意大利Cristal化妝品雪櫃及HKT Smart Mirror等，昇華生活品味。
⇊天瀧示範單位｜第3座20樓B室⇊
第3座20樓A室｜設私人電梯大堂
「天瀧」第3座20樓A室室現樓單位，實用面積1,102方呎，屬於三房一套間隔連儲物房間隔，層與層之間高度約3.3米。單位設有私人電梯大堂，住戶可利用八達通或手機App乘專屬電梯直達，私隱程度高。私人電梯大堂更設有Samsung The Frame 32吋自訂畫框電視，可建立私人藝術畫廊，盡顯鉅宅氣派。客飯廳長約6.5米、闊逾3.3米，間隔方正實用，布局分明。全落地玻璃趟門接連逾3.1米闊的啞金色流線型露台，除將自然光引入室內，更可晝夜鑑賞世界級環迴維港雋景。
三間睡房都間隔方正，寬敞實用。主人睡房放置雙人床後仍可三邊落床，空間十足，配備意大利Poliform雙面Display Closet，分隔主人睡房與衛浴空間，營造空間流動感。單位更精選英國Claybrook獨立浴缸、美國衛浴品牌Kohler、意大利Cristal化妝品雪櫃及HKT Smart Mirror等，昇華生活品味。
廚房所有家電均選用德國品牌Miele，包括煮食爐、焗爐、蒸爐連微波爐、雪櫃、洗衣乾衣機及酒櫃等；廚櫃選用德國品牌LEICHT，時尚實用。廚房連接工作間及洗手間，設計貼心實用。單位引入全方位智能家居，可控制全家照明系統、電動窗簾和冷氣機；更設有地板隔音系統，減低噪音滋擾，特別照顧需要夜班工作的住戶。另備有SunClean UV消毒天花燈，為住戶增添多一重健康保障。
⇊天瀧示範單位｜第3座20樓A室⇊
「天瀧」位處啟德承豐道22號，由7幢高樓及1幢低座大屋(Harbour Mansion)組成，單位實用面積介乎351至1,942方呎，戶型涵蓋一房、三房及四房。當中一房實用面積351方呎，共160伙，佔全盤約28%；三房實用面積為635至1,117方呎，涉192伙，佔全盤約34%；四房實用面積為1,173至1,428方呎，提供208伙，佔全盤約37%；另設6伙特色戶，實用面積為900至1,942方呎，連180至425方呎平台，佔全盤約1%。項目提供409個住客車位。