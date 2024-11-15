天瀧示範單位｜現樓1173呎四房 擁3.3米闊流線型露台飽覽維港景(多圖有片)｜啟德新盤

由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作的啟德海灣半島PARK PENINSULA「天瀧」最新開放全新現樓示範單位，為7座30樓B室，實用面積1,173方呎，四房一套間隔無改動現樓單位，層與層之間高度約3.3米。

單位設有私人電梯大堂，住戶可利用八達通或手機App乘專屬電梯直達，私隱程度高。私人電梯大堂更設有Samsung The Frame 32吋自訂畫框電視，可建立私人藝術畫廊，盡顯鉅宅氣派。

客飯廳長約6.7米、闊約3.5米，間隔方正實用，布局分明。全落地玻璃趟門接連約3.3米闊的啞金色流線型露台，除將自然光引入室內，更可晝夜鑑賞世界級環迴醉人維港景色。

四間睡房間隔方正，寬敞實用。主人睡房放置雙人床後仍可三邊落床，空間十足，配備意大利Poliform雙面Display Closet，分隔主人睡房與衛浴空間，營造空間流動感。單位更精選英國Claybrook獨立浴缸、美國衛浴品牌Kohler、意大利Cristal化妝品雪櫃，以及HKT Smart Mirror等。