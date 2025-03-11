天瀧示範單位｜經改動現樓主人房面積擴大 飽覽維港兩岸景(多圖有片)｜啟德新盤

由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作的啟德海灣半島PARK PENINSULA「天瀧」為迎合市場需求，項目特意進行改動工程，擴大部分單位的睡房空間。首批涉及4伙，預告會有更多經改動單位將陸續推出，最新開放其中3伙全新經改動現樓單位參觀，全數可享有維港海景。
主人睡房與睡房間隔墻移除
項目第1座31樓A室經改動現樓單位，實用面積1,428方呎，屬於三房兩套 間隔，層與層之間高度約3.3米。單位設有私人電梯大堂，住戶可利用八達通或手機App乘專屬電梯直達，私隱程度高。私人電梯大堂更設有Samsung The Frame 32吋自訂畫框電視，可建立私人藝術畫廊。
客飯廳長約7.1米、闊約4.2米，間隔方正實用，布局分明。全落地玻璃趟門 接連約3.9米闊的啞金色流線型露台。每個房間間隔方正實用，寬敞舒適。原主人睡房與睡房之間的間隔牆被移除，打造一個約5米闊的主人睡房。主人睡房配以意大利Poliform Display Closet，並裝設英國Claybrook獨立浴缸、美國衛浴品牌Kohler、意大利Cristal化妝品雪櫃及HKT Smart Mirror。
⇊天瀧示範單位｜第1座31樓A室⇊
三房主人睡房闊5.2米
項目第5座33樓B室經改動現樓單位，實用面積1,384方呎，屬於三房一套 間隔，層與層之間高度約3.5米。客飯廳長約7.1米、闊約4.2米，間隔方正實用，布局分明。全落地玻璃趟門接連約3.7米闊的啞金色流線型露台。每個房間間隔方正實用，寬敞舒適。原主人睡房與睡房之間的間隔牆被移除，打造一個約5.2米闊的主人睡房，可飽覽廣闊的維港兩岸景色。
廚房所有家電均選用德國品牌Miele，包括煮食爐、焗爐、雪櫃、食物保溫櫃、酒櫃、咖啡機、真空處理櫃及洗衣乾衣機等；廚櫃選用德國品牌LEICHT，時尚實用；中島設計提供更多煮食空間，增添入廚樂趣，流動酒吧讓住戶隨時輕談淺酌，展現大宅氣派。廚房連接工作間及洗手間，設計貼心實用。
⇊天瀧示範單位｜第5座33樓B室⇊
兩房睡房與走廊合拼
項目第8座30樓A室經改動現樓單位，實用面積1,259方呎，屬於兩房一套 間隔，層與層之間高度約3.3米。 單位設有私人電梯大堂，住戶可利用八達通或手機App乘專屬電梯直達，私隱程度高。客飯廳長約6.7米、闊約4米，間隔方正實用，布局分明。全落地玻璃趟門接連約3.7米闊的啞金色流線型露台。每個房間間隔方正實用，寬敞舒適。原主人睡房與睡房一之間的間隔牆被移除，打造一個約4.8米闊的主人睡房。位於走廊另一旁，原睡房2、睡房3及部分走廊空間被合拼，打造約4.3米闊的特大睡房，兩間睡房的窗戶亦合成落地大窗，有助引入更多自然光到室內，亦能提升空間感。
單位引入全方位智能家居，可控制全家照明系統、電動窗簾和冷氣機；更設有地板隔音系統，減低噪音滋擾，特別照顧需要夜班工作的住戶。另備有LG styler衣物護理機及SunClean UV消毒天花燈。
⇊天瀧示範單位｜第8座30樓A室⇊
「天瀧」位處啟德承豐道22號，提供566伙，設一房至四房，實用面積由351至1,942方呎，由7幢高座及1幢低座大屋沿海並排而立，景觀互不遮擋，近七成單位坐擁維多利亞港海景；每層僅1伙至4伙，逾七成單位設私人電梯大堂，低密度、高私隱度設計。