天瀧示範單位｜經改動現樓主人房面積擴大 飽覽維港兩岸景(多圖有片)｜啟德新盤

由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作的啟德海灣半島PARK PENINSULA「天瀧」為迎合市場需求，項目特意進行改動工程，擴大部分單位的睡房空間。首批涉及4伙，預告會有更多經改動單位將陸續推出，最新開放其中3伙全新經改動現樓單位參觀，全數可享有維港海景。

主人睡房與睡房間隔墻移除

項目第1座31樓A室經改動現樓單位，實用面積1,428方呎，屬於三房兩套 間隔，層與層之間高度約3.3米。單位設有私人電梯大堂，住戶可利用八達通或手機App乘專屬電梯直達，私隱程度高。私人電梯大堂更設有Samsung The Frame 32吋自訂畫框電視，可建立私人藝術畫廊。

客飯廳長約7.1米、闊約4.2米，間隔方正實用，布局分明。全落地玻璃趟門 接連約3.9米闊的啞金色流線型露台。每個房間間隔方正實用，寬敞舒適。原主人睡房與睡房之間的間隔牆被移除，打造一個約5米闊的主人睡房。主人睡房配以意大利Poliform Display Closet，並裝設英國Claybrook獨立浴缸、美國衛浴品牌Kohler、意大利Cristal化妝品雪櫃及HKT Smart Mirror。