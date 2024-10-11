天瀧示範單位｜1382呎四房雙套英國Knightsbridge為設計靈感飽覽維港景色｜啟德新盤

啟德區成為新盤市場焦點，由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作的「天瀧」最新開放兩個現樓示範單位，分別為第5座25樓A室連裝修大宅及第5座25樓B室交樓標準大宅，兩個單位均享維港兩岸景致。

天瀧 第 5 座 25 樓 A 室無改動連裝修 示範單位

項目第5座25樓A室現樓單位，實用面積1,382方呎，屬於四房雙套間隔，層與層之間高度約3.3米。單位由美國著名室內設計公司Lillian Wu Studio精心設計，靈感來自英國以奢華和精緻見稱的富裕地區Knightsbridge，並以高雅灰白作主調，打造時尚優雅的生活空間。

單位設有私人電梯大堂，住戶可利用八達通或手機App乘專屬電梯直達，私隱程度高。私人電梯大堂更設有Samsung The Frame 32吋自訂畫框電視，可建立私人藝術畫廊。

客飯廳長約7.1米、闊約4.2米，間隔方正實用，布局分明。單位色調極具質感，配以幾何圖案裝飾牆面及特色吊燈作點綴。飯廳設8人圓形餐桌，而客廳則擺放布藝弧型沙發及棗紅色高背椅。全落地玻璃趟門接連約4米闊的啞金色流線型露台，將自然光引入室內，更可飽覽維港景色。