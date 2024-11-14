天瀧示範單位｜Baccarat主題現樓千呎三房 水晶藝術珍品X維港景致｜啟德新盤

由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作的啟德海灣半島PARK PENINSULA「天瀧」最新開放全新現樓示範單位，為7座30樓A室，實用面積1,002方呎，三房間隔，與法國奢華品牌Baccarat攜手打造城中罕有的Baccarat主題現樓單位，透過展示一系列Baccarat經典水晶珍品，突顯住戶尊貴身份及地位。
知名設計工作室via.則以法國蔚藍海岸French Riviera為靈感，將法式臨海概念融入單位設計，以米色及胡桃木色作主調，配以象徵海洋的藍色家具及裝飾品，與Baccarat水晶藝術珍品及維港景致互相映襯，營造出悠溢奢華的生活氛圍。當中飯廳挑選由Arik Levy設計的Baccarat水晶瓦片吊燈，配上Baccarat水晶酒杯、餐具及燭台等，打造高貴時尚的用餐區。
客飯廳長約6.2米、闊約3.2米
單位設有私人電梯大堂，住戶可利用八達通或手機App乘專屬電梯直達，私隱程度高。私人電梯大堂更設有Samsung The Frame 32吋自訂畫框電視，可建立私人藝術畫廊，盡顯鉅宅氣派。
客飯廳長約6.2米、闊約3.2米，間隔方正實用，布局分明。飯廳設木色圓餐桌及湛藍色弧型沙發，並精心挑選由Arik Levy設計的Baccarat水晶瓦片吊燈，配上精緻Baccarat水晶酒杯、餐具及燭台等，打造高貴時尚的用餐區。客廳則擺放白色弧型沙發，並以Baccarat水晶落地燈及特色牆作點綴，設計高雅。全落地玻璃趟門接連約3米闊的啞金色流線型露台，除了將自然光引入室內，更可晝夜鑑賞世界級環迴維港雋景。
三間房間都間隔方正，並貫徹設計主題，放置一系列Baccarat水晶精品，充滿法式奢華的時尚氣息。主人睡房放置雙人床後仍可三邊落床，特設意大利 Poliform Display Closet，分隔主人睡房與衛浴空間，營造空間流動感。主人房浴室則選用灰白色雲石牆，配以英國Claybrook獨立浴缸及美國衛浴品牌Kohler，設計時尚貼心。單位更設有意大利Cristal化妝品雪櫃及HKT Smart Mirror。
廚房所有家電均選用德國品牌Miele，包括煮食爐、焗爐、雪櫃、酒櫃及洗衣乾衣機等；廚櫃選用德國品牌 LEICHT，時尚美觀。廚房連接工作間及洗手間。
單位引入全方位智能家居，可控制全家照明系統、電動窗簾和冷氣機；更設有地板隔音系統，減低噪音滋擾，特別照顧需要夜班工作的住戶。另備有 SunClean UV消毒天花燈，為住戶增添多一重健康保障。
「天瀧」位處啟德承豐道22號，提供566伙，設一房至四房，實用面積由351至1,942方呎，由7幢高座及1幢低座大屋沿海並排而立，景觀互不遮擋，近七成單位坐擁維多利亞港海景；每層僅1伙至4伙，逾七成單位設私人電梯大堂，低密度、高私隱度設計。