天瀧示範單位｜Baccarat主題現樓千呎三房 水晶藝術珍品X維港景致｜啟德新盤

由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作的啟德海灣半島PARK PENINSULA「天瀧」最新開放全新現樓示範單位，為7座30樓A室，實用面積1,002方呎，三房間隔，與法國奢華品牌Baccarat攜手打造城中罕有的Baccarat主題現樓單位，透過展示一系列Baccarat經典水晶珍品，突顯住戶尊貴身份及地位。

知名設計工作室via.則以法國蔚藍海岸French Riviera為靈感，將法式臨海概念融入單位設計，以米色及胡桃木色作主調，配以象徵海洋的藍色家具及裝飾品，與Baccarat水晶藝術珍品及維港景致互相映襯，營造出悠溢奢華的生活氛圍。當中飯廳挑選由Arik Levy設計的Baccarat水晶瓦片吊燈，配上Baccarat水晶酒杯、餐具及燭台等，打造高貴時尚的用餐區。

客飯廳長約 6.2 米、闊約 3.2 米

單位設有私人電梯大堂，住戶可利用八達通或手機App乘專屬電梯直達，私隱程度高。私人電梯大堂更設有Samsung The Frame 32吋自訂畫框電視，可建立私人藝術畫廊，盡顯鉅宅氣派。

客飯廳長約6.2米、闊約3.2米，間隔方正實用，布局分明。飯廳設木色圓餐桌及湛藍色弧型沙發，並精心挑選由Arik Levy設計的Baccarat水晶瓦片吊燈，配上精緻Baccarat水晶酒杯、餐具及燭台等，打造高貴時尚的用餐區。客廳則擺放白色弧型沙發，並以Baccarat水晶落地燈及特色牆作點綴，設計高雅。全落地玻璃趟門接連約3米闊的啞金色流線型露台，除了將自然光引入室內，更可晝夜鑑賞世界級環迴維港雋景。