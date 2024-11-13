天瀧累沽101伙 非本地客佔五成 部署明日加推海景戶應市(有片)｜啟德新盤

由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作的啟德海灣半島PARK PENINSULA「天瀧」上月起以現樓形式推售，恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，迄今累售40伙，套現約15.5億元，最快明日(14日)加推新一批海景單位應市。
韓家輝指，樓盤開售迄今累沽101伙，總成交金額約41億元，成交價由2,680萬至1.12億元，成交呎價介乎30,259元至57,750元，平均成交呎價約35,413元。買家分布方面，港人佔約四成，非港人買家佔約五成，公司買家則佔一成。他認為，樓市氣氛轉好，加上開始減息周期，後市走勢料正面樂觀。
發展商最新開放2個全新現樓示範單位，包括7座30樓A室，實用面積1,002方呎，三房間隔，與法國奢華品牌Baccarat攜手打造城中罕有的Baccarat主題現樓單位，透過展示一系列Baccarat經典水晶珍品，突顯住戶尊貴身份及地位。知名設計工作室via.則以法國蔚藍海岸French Riviera為靈感，將法式臨海概念融入單位設計，以米色及胡桃木色作主調，配以象徵海洋的藍色家具及裝飾品，與Baccarat水晶藝術珍品及維港景致互相映襯，營造出悠溢奢華的生活氛圍。當中飯廳挑選由Arik Levy設計的Baccarat水晶瓦片吊燈，配上Baccarat水晶酒杯、餐具及燭台等，打造高貴時尚的用餐區。
另一單位為第7座30樓B室無改動現樓單位，實用面積1,173方呎，屬四房一套間隔，層與層之間高度約3.3米。客飯廳長約6.7米、闊約3.5米，間隔方正實用，布局分明。全落地玻璃趟門接連約3.3米闊的啞金色流線型露台，除將自然光引入室內，更可飽覽維港景色。
「天瀧」位處啟德承豐道22號，提供566伙，設一房至四房，實用面積由351至1,942方呎，由7幢高座及1幢低座大屋沿海並排而立，景觀互不遮擋，近七成單位坐擁維多利亞港海景；每層僅1伙至4伙，逾七成單位設私人電梯大堂，低密度、高私隱度設計。