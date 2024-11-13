天瀧累沽101伙 非本地客佔五成 部署明日加推海景戶應市(有片)｜啟德新盤

由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作的啟德海灣半島PARK PENINSULA「天瀧」上月起以現樓形式推售，恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，迄今累售40伙，套現約15.5億元，最快明日(14日)加推新一批海景單位應市。

韓家輝指，樓盤開售迄今累沽101伙，總成交金額約41億元，成交價由2,680萬至1.12億元，成交呎價介乎30,259元至57,750元，平均成交呎價約35,413元。買家分布方面，港人佔約四成，非港人買家佔約五成，公司買家則佔一成。他認為，樓市氣氛轉好，加上開始減息周期，後市走勢料正面樂觀。