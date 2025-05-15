天瀧連續3日有成交 大手客斥逾1.18億買2伙｜啟德新盤

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，部門旗下項目周三(14日)售出5伙，合共套現約1.8億元。

其中由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作發展的啟德海灣半島PARK PENINSULA「天瀧」連續3日錄得成交，昨日再錄得3宗成交，套現逾1.7億元。當中有一組大手買家繼日前以3,453萬元購入第6座7樓A室後，昨日斥逾1.18億元購入第1座22樓A室及第1座26樓A室，實用面積同為1,428方呎，成交價5,810萬及6,007萬元，成交呎價40,686元及42,066元。

「天瀧」另一宗成交為第1座7樓A室，實用面積1,428方呎，成交價5,365萬元，成交呎價37,570元。項目3日內連環售出6伙，套現逾2.9億元；自以現樓形式推售後速沽84伙，全盤迄今累售145伙，連車位共套現約60.4億元。