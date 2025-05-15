天瀧連續3日有成交 大手客斥逾1.18億買2伙｜啟德新盤

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，部門旗下項目周三(14日)售出5伙，合共套現約1.8億元。
其中由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作發展的啟德海灣半島PARK PENINSULA「天瀧」連續3日錄得成交，昨日再錄得3宗成交，套現逾1.7億元。當中有一組大手買家繼日前以3,453萬元購入第6座7樓A室後，昨日斥逾1.18億元購入第1座22樓A室及第1座26樓A室，實用面積同為1,428方呎，成交價5,810萬及6,007萬元，成交呎價40,686元及42,066元。
「天瀧」另一宗成交為第1座7樓A室，實用面積1,428方呎，成交價5,365萬元，成交呎價37,570元。項目3日內連環售出6伙，套現逾2.9億元；自以現樓形式推售後速沽84伙，全盤迄今累售145伙，連車位共套現約60.4億元。
利奧坊系列售出2伙
至於大角咀現樓新盤「利奧坊•首隅」亦連續兩日錄得成交，周三以價單形式售出22樓B室，實用面積259方呎，成交價542.56萬元，成交呎價20,948元。「利奧坊．首隅」迄今累售123伙，佔可供發售單位83%，套現約7億元。
另外，同系「利奧坊．壹隅」亦售出2座18樓M室，實用面積206方呎，成交價434.97萬元，成交呎價21,115元。
「天瀧」位處啟德承豐道22號，提供566伙，設一房至四房，實用面積由351至1,942方呎，由7幢高座及1幢低座大屋沿海並排而立，景觀互不遮擋，近七成單位坐擁維多利亞港海景；每層僅1伙至4伙，逾七成單位設私人電梯大堂，低密度、高私隱度設計。