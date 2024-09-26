天瀧逾7萬方呎會所首曝光！提供30項設施 坐擁維港景(多圖)｜啟德新盤

由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作發展的啟德海灣半島PARK PENINSULA「天瀧」住客會所「Club Knightsbridge」首度曝光，連園林空間面積逾70,000方呎，提供30項動靜皆宜的會所設施。

「Club Knightsbridge」以Sparkle Luxury為設計主題，由紐約室內設計團隊Rottet Studio及園境建築設計團隊ADI Limited打造，融合奢華與時尚，並配合前臨的世界級維港景觀。會所提供逾30項動靜皆宜的設施，包括四大宴客空間、50米戶外泳池、擁攬維港美景的25米室內恆溫池及健身室、英倫主題兒童遊戲室，美容按摩間及桌球室等，為住客隨時隨地的家庭娛樂，創造舒適寧靜的生活空間。