天瀧逾7萬方呎會所首曝光！提供30項設施 坐擁維港景(多圖)｜啟德新盤

由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作發展的啟德海灣半島PARK PENINSULA「天瀧」住客會所「Club Knightsbridge」首度曝光，連園林空間面積逾70,000方呎，提供30項動靜皆宜的會所設施。
「Club Knightsbridge」以Sparkle Luxury為設計主題，由紐約室內設計團隊Rottet Studio及園境建築設計團隊ADI Limited打造，融合奢華與時尚，並配合前臨的世界級維港景觀。會所提供逾30項動靜皆宜的設施，包括四大宴客空間、50米戶外泳池、擁攬維港美景的25米室內恆溫池及健身室、英倫主題兒童遊戲室，美容按摩間及桌球室等，為住客隨時隨地的家庭娛樂，創造舒適寧靜的生活空間。
「天瀧」有逾三成綠化空間，環抱自然淳綠，項目園林及迎客大門種植豐富多元時花大樹，並特設多個戶外庭院及休憩空間，為住戶帶來猶如世外桃源的綠翠園林享受。戶外園林特設燒烤庭院，供住戶舉辦私人燒烤派對，與親友在綠意盎然的環境下，珍享寶貴相聚時光；亦特意打造園林兒童遊樂園，讓小朋友在園林中盡情玩樂，與家人享受清幽自然氣息。
發展商邀請到郭富城太太、模特方媛參觀會所，她稱，欣賞會所水晶設計，「BlingBling」裝飾氣派奢華。她直言有想法購入單位，鍾意海景單位視野好，項目屬心目中奢華房型和地段，適合居住。
「天瀧」位處啟德承豐道22號，由7幢高樓及1幢低座大屋(Harbour Mansion)組成，單位實用面積介乎351至1,942方呎，戶型涵蓋一房、三房及四房。當中一房實用面積351方呎，共160伙，佔全盤約28%；三房實用面積為635至1,117方呎，涉192伙，佔全盤約34%；四房實用面積為1,173至1,428方呎，提供208伙，佔全盤約37%；另設6伙特色戶，實用面積為900至1,942方呎，連180至425方呎平台，佔全盤約1%。項目提供409個住客車位，示範單位設於尖沙咀中間道H Zentre，預計關鍵日期為今年9月30日。