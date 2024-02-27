天瀧部署年底展開現樓銷售 夥法國Baccarat打造全港首個酒吧｜啟德新盤

由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作發展啟德PARK PENINSULA「天瀧」今日(27日)公布最新部署，恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，項目預計關鍵日期為今年第三季，料第四季交樓，現計劃以現樓形式推售，將設有約3至4個示範單位，部分會附有裝修。他稱，項目暫售出27伙，套現約13億元。
恒基物業代理營業(二)部副總經理李菲茹稱，項目與法國品牌Baccarat合作，打造全港首個以Baccarat Bar為設計概念的型格酒吧，提供各式各樣的Baccarat水晶酒杯，由香檳、葡萄酒到雞尾酒，以至高級清酒及中國白酒。
Baccarat區域業務發展總監張寶威說，「天瀧」住客會所「Club Knightsbridge」擁覽優雅維港景致，可容納4席賓客的主宴會廳「海鑽廳」，引入由Baccarat策展的法國皇家宴會體驗，採用Baccarat經典一系列水晶產品，包括餐具、酒杯及水晶裝飾等，為住戶及賓客提供非凡用餐體驗及法式生活藝術真意。
天瀧位處啟德承豐道22號，由7幢高樓及1幢低座大屋(Harbour Mansion)組成，單位實用面積介乎351至1,942方呎，戶型涵蓋一房、三房及四房。項目提供409個住客車位，示範單位設於尖沙咀中間道H Zentre。