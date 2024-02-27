天瀧部署年底展開現樓銷售 夥法國Baccarat打造全港首個酒吧｜啟德新盤

由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作發展啟德PARK PENINSULA「天瀧」今日(27日)公布最新部署，恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，項目預計關鍵日期為今年第三季，料第四季交樓，現計劃以現樓形式推售，將設有約3至4個示範單位，部分會附有裝修。他稱，項目暫售出27伙，套現約13億元。

恒基物業代理營業(二)部副總經理李菲茹稱，項目與法國品牌Baccarat合作，打造全港首個以Baccarat Bar為設計概念的型格酒吧，提供各式各樣的Baccarat水晶酒杯，由香檳、葡萄酒到雞尾酒，以至高級清酒及中國白酒。