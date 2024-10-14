天瀧VIP活動吸引800人參與 率先參觀五星級住客會所及現樓單位｜啟德新盤

天瀧」上周六(12日)舉行「SPARKLE LUXURY EXCURSION」VIP活動，參觀五星級住客會所「Club Knightsbridge」及現樓單位，率先體驗項目的尊貴非凡氣派。

由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作的啟德海灣半島PARK PENINSULA「天瀧」上周六(12日)舉行「SPARKLE LUXURY EXCURSION」VIP活動，邀請恒地會、New World Club及Club Wheelock貴賓親臨，參觀五星級住客會所「Club Knightsbridge」及現樓單位，率先體驗項目的尊貴非凡氣派。

六大發展商高層，包括恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝、會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀、新世界營業及市務部總監黃浩賢、中國海外地產董事總經理游偉光、華懋集團銷售總監封海倫，以及帝國集團執行董事姚志偉到場參與，連同各發展商代表及貴賓，合共約800人出席，場面盛大熱鬧。