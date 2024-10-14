天瀧VIP活動吸引800人參與 率先參觀五星級住客會所及現樓單位｜啟德新盤

由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作的啟德海灣半島PARK PENINSULA「天瀧」上周六(12日)舉行「SPARKLE LUXURY EXCURSION」VIP活動，邀請恒地會、New World Club及Club Wheelock貴賓親臨，參觀五星級住客會所「Club Knightsbridge」及現樓單位，率先體驗項目的尊貴非凡氣派。
六大發展商高層，包括恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝、會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀、新世界營業及市務部總監黃浩賢、中國海外地產董事總經理游偉光、華懋集團銷售總監封海倫，以及帝國集團執行董事姚志偉到場參與，連同各發展商代表及貴賓，合共約800人出席，場面盛大熱鬧。
大會為貴賓獻上連串精彩活動，包括療癒手部按摩、永生花蠟燭工作坊及身體彩繪，更邀得斯坦威青年鋼琴家陳倩，以三角鋼琴演奏絕美樂曲，一眾貴賓沉醉其中。大會還精心安排精緻美點，供貴賓在可飽覽維港醉人景色的主宴會廳「海鑽廳」享用，體驗集180度維港景致及奢華於一身的世界級臨海生活。
料本月下旬招標推售三房及四房
多名發展商高層參與身體彩繪活動，韓家輝及黃光耀畫上「雙龍」圖案，其中一條龍旁邊畫有三點水滴，象徵着「天瀧」的磅礡氣勢，預祝「天瀧」銷量如龍騰飛，再創佳績。游偉光則畫上超人圖案，與大家同享彩繪之樂。韓家輝表示，項目現樓單位周末起開放給公眾參觀，預計於本月下旬以招標形式推售三房及四房單位。
「天瀧」位處啟德承豐道22號，提供566伙，設一房至四房，實用面積由351至1,942方呎，由7幢高座及1幢低座大屋沿海並排而立，景觀互不遮擋，近七成單位坐擁維多利亞港海景；每層僅1伙至4伙，逾七成單位設私人電梯大堂，低密度、高私隱度設計。