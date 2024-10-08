天璽．天加推107伙 折實均呎22223元 周六次輪開賣238伙｜啟德新盤

今批單位包括32伙開放式、40伙一房及35伙兩房，實用面積介乎236至559方呎。扣除最高13.5%折扣後，單位折實售價由478.58萬至1,256.19萬元，折實呎價介乎18,945元至26,784元。入場單位為第6座(Elite Zone)5樓B6室，實用面積236方呎，開放式間隔，折實售價478.58萬元，折實呎價約20,279元。

今年新盤票王、新鴻基地產(016)啟德「天璽．天」今日(8日)加推第4號價單，涉及107伙，維持最高折扣13.5%，折實售價由478.58萬元起，折實呎價由18,945元起，折實平均呎價22,223元，對比上張3號價單21,768元高約2.1%。新地代理總經理胡致遠指，價格差異主要由於今張價單涵蓋第6座高層、向南景觀單位，整體仍屬原價加推。

周四截票 分 A 及 B 組兩個時段發售

胡致遠表示，項目同時上載次輪銷售安排，將於本周六(12日)以價單形式發售238伙，包括46伙開放式、101伙一房及91伙兩房，實用面積介乎236至655方呎。以最高折扣13.5%計算，單位折實售價由478.58萬至1,412.04萬元，折實呎價介乎18,188元至26,784元。

胡致遠稱，是次發售單位涵蓋第1至4號價單，當中部分1號及2號價單單位加價約3%至4%；將於本周四(10日)下午1時截票，周五進行抽籤，周六上午9時發售。次輪銷售將分為A及B組兩個時段發售單位，包括A1、A2及B組。A1組買家須購入6伙至8伙指定單位，A2組買家最少購買3伙至5伙指定單位，而B組買家則可購入1伙至2伙。

對於恒生指數今日(8日)急瀉逾千點，新地副董事總經理雷霆認為，股市有上有落，屬於短期波動，不會影響市民置業的決定，事實上「買到心頭好係無價」，又指昨晚同系元朗「The Yoho Hub II」銷售表現理想，相信減息開始，會加快樓市復甦步伐。