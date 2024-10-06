天璽．天原價加推120伙 最平481萬 折實均呎21768元｜啟德新盤

本月焦點全新盤、新鴻基地產(016)旗下啟德地王項目「天璽．天」昨日(5日)首輪銷售300伙，當中204伙以價單形式發售，另96伙以招標形式出售。新地副董事總經理雷霆表示，價單出售的204伙即日沽清，有見向隅客眾多，最新加推第3號價單，涉及120伙，以現金付款計劃最高折扣13.5%計算，折實售價由481.6萬元起，折實平均呎價21,768元，屬原價加推，最快本周末進行次輪銷售。
新地代理總經理胡致遠指，是次加推單位實用面積介乎240至655方呎，包括14伙開放式、80伙一房及26伙兩房。價單定價由556.83萬至1,632.42萬元，呎價介乎22,730元至28,740元。扣除最高13.5%折扣，單位折實售價由約481.6萬至1,412萬元，折實呎價介乎19,661元至24,860元。
入場單位為第6座(Elite Zone) 5樓B5室，實用面積240方呎，開放式間隔，折實售價約481.6萬元，折實呎價約20,069元。
首輪吸金逾15億 錄得18組大手買家
胡致遠補充，項目昨日沽清價單發售的204伙，套現逾15億元。當中A1及A2組大手客時段合共錄得18組客，當中有9組買家購入6伙至8伙，涉資約4,400萬至6,600萬元；另有9組買家購入3伙至5伙，涉資超過2,000萬元。
至於買家地區分布方面，胡致遠稱，來自九龍區佔約七成，當中屬九龍東及啟德區佔約35%；而新界區佔約25%，餘下約5%為港島區。他續稱，市場普遍預期息口再回落，項目首輪銷售中，有約70%至80%買家選用建築期付款辦法入市。
「天璽．天」位於啟德協調道10號，毗鄰港鐵啟德站，項目分兩期發展，共提供1,490伙。第1期由1座樓高44座及2座樓高38層住宅大樓組成，預計關鍵日期為2025年年中。