天璽．天原價加推120伙 最平481萬 折實均呎21768元｜啟德新盤

本月焦點全新盤、新鴻基地產(016)旗下啟德地王項目「天璽．天」昨日(5日)首輪銷售300伙，當中204伙以價單形式發售，另96伙以招標形式出售。新地副董事總經理雷霆表示，價單出售的204伙即日沽清，有見向隅客眾多，最新加推第3號價單，涉及120伙，以現金付款計劃最高折扣13.5%計算，折實售價由481.6萬元起，折實平均呎價21,768元，屬原價加推，最快本周末進行次輪銷售。

新地代理總經理胡致遠指，是次加推單位實用面積介乎240至655方呎，包括14伙開放式、80伙一房及26伙兩房。價單定價由556.83萬至1,632.42萬元，呎價介乎22,730元至28,740元。扣除最高13.5%折扣，單位折實售價由約481.6萬至1,412萬元，折實呎價介乎19,661元至24,860元。

入場單位為第6座(Elite Zone) 5樓B5室，實用面積240方呎，開放式間隔，折實售價約481.6萬元，折實呎價約20,069元。