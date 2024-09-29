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地產
2024-09-29 14:29:13

天璽．天原價加推122伙 入場價473.7萬 折實平均呎價突破2萬｜啟德新盤

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天璽．天原價加推122伙 入場價473.7萬 折實平均呎價突破2萬｜啟德新盤

新地指，由於「天璽．天」是次大部分單位均享啟德廣場景觀，因此仍屬原價加推。

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「地王」新盤、新鴻基地產(016)旗下啟德「天璽．天」今日(29)加推第2號價單，涉及122伙，以「現金付款計劃」提供最高13.5%折扣計算，折實售價由473.7萬元起，折實呎價由17,054元起，折實平均呎價20,939元，與首張價單折實平均呎價19,668元相比，高出約6.5%。發展商指，由於大部分單位均享啟德廣場景觀，因此仍屬原價加推。

新地指，「天璽．天」自公布首張價單以來，市場反應熱烈，徇眾要求而加推單位應市。2號價單單位涵蓋15伙開放式、44伙一房及63伙兩房，實用面積介乎236559方呎。以「現金付款計劃」提供最高13.5%折扣計算，單位折實售價由473.72萬至1,191.01萬元，折實呎價介乎17,054元至24,284元。入場單位為第5(Elite Zone) 5B6室，實用面積236方呎，開放式間隔，折實售價473.72萬元，折實呎價20,073元。

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新地代理總經理胡致遠早前指，項目大單位接獲不少查詢，會積極考慮首次銷售安排時以招標形式推售。

「天璽．天」位於啟德協調道10號，毗鄰港鐵啟德站，項目分兩期發展，共提供1,490伙。第1期由1座樓高44座及2座樓高38層住宅大樓組成，預計關鍵日期為2025年年中。

即睇啟德天璽．天最新資訊 (House730)