天璽．天周六壓軸賣121伙 折實均呎逾2.3萬 至今累標售65伙｜啟德新盤

今年新盤票王、新鴻基地產(016)旗下啟德地王項目「天璽．天」前三輪公開推售迅速沽清，新地副董事總經理雷霆表示，項目將於周六(26日)壓軸推售121伙，折實價607.66萬起，折實呎價20,323元起，折實平均呎價23,833元。
新地代理總經理胡致遠指，周六第四輪發售單位涉及1至3號價單共23伙，當中6伙屬原價推售，3伙加價2至4%，14伙加價7%至10%。全數發售單位折實價由607.66萬至1,922.37萬元，呎價介乎20,323元至28,607元。發售當日將不分組進行銷售，買家可購入1至2伙。
第3座平均售價逾5000萬
雷霆續指，項目招標情況亦「勢如破竹，停不了」，今日(22日)再標售12伙，全盤至今累計招標售出65伙，平均成交價逾4,000萬元，呎價逾3萬元；當中第3座Peak Tower錄得37宗成交，平均成交價逾5,000萬元。
胡致遠補充，第3座最高成交單位為第41樓A室，實用面積1,993方呎，以7,952.3萬元售出，呎價約39,901元。
「天璽．天」位於啟德協調道10號，毗鄰港鐵啟德站，項目分兩期發展，共提供1,490伙。第1期由1座樓高44座及2座樓高38層住宅大樓組成，預計關鍵日期為2025年年中。