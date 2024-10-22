天璽．天周六壓軸賣121伙 折實均呎逾2.3萬 至今累標售65伙｜啟德新盤

今年新盤票王、新鴻基地產(016)旗下啟德地王項目「天璽．天」前三輪公開推售迅速沽清，新地副董事總經理雷霆表示，項目將於周六(26日)壓軸推售121伙，折實價607.66萬起，折實呎價20,323元起，折實平均呎價23,833元。

新地代理總經理胡致遠指，周六第四輪發售單位涉及1至3號價單共23伙，當中6伙屬原價推售，3伙加價2至4%，14伙加價7%至10%。全數發售單位折實價由607.66萬至1,922.37萬元，呎價介乎20,323元至28,607元。發售當日將不分組進行銷售，買家可購入1至2伙。