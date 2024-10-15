天璽．天周六第三輪推售248伙 個別單位提價約3%至8%｜啟德新盤

周末一手市場氣氛熱鬧，今年新盤票王、新鴻基地產(016)旗下啟德「天璽．天」今日(15日)公布最新銷售安排，將於本周六(19日)展開第三輪銷售，推售合共248伙，當中215伙以價單形式發售，維持最高折扣13.5%，折實售價由509.55萬元起，折實平均呎價22,120元；另33伙同日起以招標形式發售；將於本周四(17日)截票，周五(18日)進行抽籤。
新地代理總經理胡致遠表示，第三輪銷售單位涵蓋1號至3號及5號價單，當中1號至3號價單其中60餘伙售價有約3%至8%上調。以價單發售單位涵蓋開放式、一房、兩房及三房，實用面積介乎236至692方呎。扣除最高13.5%後，單位折實售價509.55萬至1,890.69萬元，折實呎價介乎17,054元至27,561元。入場單位為第5座12樓B6室，實用面積236方呎，開放式間隔，折實售價509.55萬，折實呎價21,591元。
胡致遠指，第三輪銷售共設A及B組兩個時段發售，當中A組買家須購入最少2伙至6伙指定單位；B組買家可購入1至2伙單位。
招標售出10伙 成交價最高6989.9萬
另外，「天璽．天」今天再度公布招標結果，涉及10伙，套現超過3.6億元，全數為標準單位，分布於第3座及第5座，成交價由2,220萬至6,989.9萬元，成交呎價介乎25,008元至35,214元；其中成交金額及呎價最高單位為第3座(Peak Tower) 32樓B室，實用面積1,985方呎，成交價6,989.9萬元，呎價35,214元，造價理想。
胡致遠稱，項目迄今累計招標售出31伙，而樓盤開售迄今累沽逾470伙。是次招標反應熱烈，相信快將有更多成交消息公布。
雷霆：第四季樓市復甦步伐加快
新地副董事總經理雷霆表示，「天璽．天」公開發售勢不可擋，招標情況同樣銷情熾熱，今日公布10伙招標結果，當中不乏大額及高價成交。至於昨日(14日)推售的同系元朗「The YOHO Hub II」反應熱烈，接近全數沽清，反映第四季樓市復甦步伐加快，而集團其他項目如北角「海璇」及屯門「NOVO LAND」同樣錄得多宗成交，「天璽．天」作為龍頭焦點大盤，相信未來數周會不斷創造樓市高潮。
「天璽．天」位於啟德協調道10號，毗鄰港鐵啟德站，項目分兩期發展，共提供1,490伙。第1期由1座樓高44座及2座樓高38層住宅大樓組成，預計關鍵日期為2025年年中。