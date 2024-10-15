天璽．天周六第三輪推售248伙 個別單位提價約3%至8%｜啟德新盤

周末一手市場氣氛熱鬧，今年新盤票王、新鴻基地產(016)旗下啟德「天璽．天」今日(15日)公布最新銷售安排，將於本周六(19日)展開第三輪銷售，推售合共248伙，當中215伙以價單形式發售，維持最高折扣13.5%，折實售價由509.55萬元起，折實平均呎價22,120元；另33伙同日起以招標形式發售；將於本周四(17日)截票，周五(18日)進行抽籤。

新地代理總經理胡致遠表示，第三輪銷售單位涵蓋1號至3號及5號價單，當中1號至3號價單其中60餘伙售價有約3%至8%上調。以價單發售單位涵蓋開放式、一房、兩房及三房，實用面積介乎236至692方呎。扣除最高13.5%後，單位折實售價509.55萬至1,890.69萬元，折實呎價介乎17,054元至27,561元。入場單位為第5座12樓B6室，實用面積236方呎，開放式間隔，折實售價509.55萬，折實呎價21,591元。

胡致遠指，第三輪銷售共設A及B組兩個時段發售，當中A組買家須購入最少2伙至6伙指定單位；B組買家可購入1至2伙單位。