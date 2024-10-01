天璽．天周六首推售300伙 折實最平473萬 周四下午1時截票｜啟德新盤

「天璽．天」將於周六(5日)進行首輪銷售300伙，當中204伙以價單形式發售，另96伙以招標形式出售。

「地王」新盤、新鴻基地產(016)旗下啟德「天璽．天」自開價以來，市場反應熱烈，今日(1日)正式公布首份銷售安排，將於周六(5日)進行首輪銷售300伙，當中204伙以價單形式發售，另96伙以招標形式出售。市場消息指，該盤已累收約1萬票，以價單推售單位計算，超額認購逾48倍；將於周四(3日)下午1時正截票。

以價單發售的204伙，涵蓋22伙開放式、109伙一房，以及73伙兩房，實用面積介乎236至559方呎。以價單定價計算，市值超過17億元。

以現金付款計劃最高折扣13.5%計算，單位折實售價由473.72萬至1,227.7萬元，折實呎價介乎17,015元至24,284元；而以招標形式發售的96伙，涵蓋三房至四房間隔，實用面積介乎854至3,936方呎。