天璽．天獲中銀香港提供按揭服務 享最高4萬元理財獎賞｜啟德新盤

焦點全新盤、新鴻基地產(016)旗下啟德地王項目「天璽．天」今日(25日)下午2時起開放示範單位予公眾參觀，現場所見人潮踴躍，出現排隊等候參觀人龍，氣氛熱鬧；將於周五(27日)開始收票。

新地代理總經理胡致遠表示，有見近千方呎的大單位查詢眾多，會積極考慮首次銷售安排時以招標形式推售。他稱，銀行調減按揭息率，整體股市氣氛及外圍環境向好，無論自住或投資用途都增加買家的入市信心。此外，胡致遠宣布中銀香港(2388)為項目準買家提供按揭服務，準買家更可享高達40,000元理財獎賞。

中銀香港個人數字金融產品部副總經理(貸款)劉寶萍說，中銀香港特設專業團隊照顧來港人才置業安居，以流利的普通話為客戶提供專業的按揭諮詢服務。另外，首10名使用按揭服務的準買家，可額外獲「中銀大廈」限量版鍍金精美擺設一座。