天璽．天示範單位兩日料錄逾7千人參觀 最快下周開賣｜啟德新盤

胡致遠續指，項目亦接獲不少大單位查詢，計劃於首次銷售安排中推出Peak Tower實用面積約1,200至2,000方呎的四房單位以招標形式推售。

新地會會員享樓價1%折扣優惠

新地會董事總經理謝文娟表示，新地會會員人數超過50萬名，是次特別為會員提供「天璽·天」置業禮遇。會員買家於指定價單所規定期間內購買項目住宅物業，可享1%售價折扣優惠。此外，會員於下月13日或之前成功遞交購樓意向登記及同時成為新地會「珍惜•愛家人」Facebook專頁或Instagram的粉絲，便有機會獲得100元Point Dollar及Go Royal100元餐飲禮劵。

她續指，本會將於周末再度舉辦置業專題講座及特設示範單位導賞活動，同時推出全新新地會「天璽．天」x apm打卡消費雙重獎賞，會員凡於本月27日至下月13日期間逢星期五、六、日及公眾假期憑會員卡於項目示範單位會場簽到打卡，可即場換領「apm商戶星級優惠券」一套；成功登記後，於下月20日或之前到「apm」商場以電子貨幣單一消費滿200元，並於同一日於apm大堂樓層顧客服務中心出示新地會會員卡，即有機會換領價值20元一田禮券一張及新地會精美禮品一份。