天璽．天第1期布局分4大區域 高層單位主打三房及四房｜啟德新盤

市場聚焦啟德區新盤，新鴻基地產(016)旗下「天璽．天」第1期今日(28日)首度展示項目布局及單位戶型分布，住宅部分以空中花園為分界設4大區域，分別為「Elite Zone、Peak Tower、Pinnacle Tower，以及Apex Tower。

新地代理總經理胡致遠表示，項目第3座32樓至50樓的區域命名為「Peak Tower」，涉及60伙，每層設有4伙，單位實用面積介乎約1,300至2,000方呎，特別於1樓特設尊屬上落客區及獨立住宅大堂，中間不停其他樓層，由1樓直通32樓至50樓各層，將住戶私隱度提升至最高層次。該座設有標準戶「樓王」單位，包括Peak Tower 46樓B室，屬四房雙套及工作間連私人電梯大堂間隔，實用面積約2,000方呎，當中客飯廳面積約600方呎，兩間套房處於單位兩邊，俯瞰啟德車站廣場，景觀開揚；每層僅設2伙同間隔單位。