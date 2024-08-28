天璽．天第1期布局分4大區域 高層單位主打三房及四房｜啟德新盤

市場聚焦啟德區新盤，新鴻基地產(016)旗下「天璽．天」第1期今日(28日)首度展示項目布局及單位戶型分布，住宅部分以空中花園為分界設4大區域，分別為「Elite Zone、Peak Tower、Pinnacle Tower，以及Apex Tower。
新地代理總經理胡致遠表示，項目第3座32樓至50樓的區域命名為「Peak Tower」，涉及60伙，每層設有4伙，單位實用面積介乎約1,300至2,000方呎，特別於1樓特設尊屬上落客區及獨立住宅大堂，中間不停其他樓層，由1樓直通32樓至50樓各層，將住戶私隱度提升至最高層次。該座設有標準戶「樓王」單位，包括Peak Tower 46樓B室，屬四房雙套及工作間連私人電梯大堂間隔，實用面積約2,000方呎，當中客飯廳面積約600方呎，兩間套房處於單位兩邊，俯瞰啟德車站廣場，景觀開揚；每層僅設2伙同間隔單位。
至於Peak Tower頂層為2伙四房三套3層複式間隔之「Presidential Sky House」，包括2層起居室與睡房及1層天台，分別配置私人天際按摩池或私人天際泳池。
另外，第5座及第6座空中花園對上區域的「Pinnacle Tower」及「Apex Tower」，分別涉及約60伙及約68伙。三個高層區域提供188個單位，入場戶型由兩房起，主打三房及四房；而空中花園對落的低層區域命名為「Elite Zone」，戶型涵蓋開放式至三房，提供718個單位。
胡致遠稱，「天璽．天」第1期提供906伙，售樓說明書正在等備中，目標下月初公布。
「天璽．天」位於啟德協調道10號，毗鄰港鐵啟德站，項目分兩期發展，共提供1,490伙。第1期由1座樓高44座及2座樓高38層住宅大樓組成，預計關鍵日期為2025年年中。