天璽．天第1期最快下周上載樓書 入場開放式戶面積250呎｜啟德新盤

胡致遠透露，天璽．天第1期最快下周上載項目售樓說明書，緊接開放示範單位及公布首張價單，目標維持本月推售。

胡致遠指，「Elite Zone」入場單位為開放式間隔，實用面積約250方呎。戶型分布方面，一房佔44%最多，其次為兩房涉37%，開放式佔13%，而兩房連儲物房及四房一套連工作間則各涉3%。他透露，最快下周上載項目售樓說明書，緊接開放示範單位及公布首張價單，目標維持本月推售。

一手焦點落在啟德區，新鴻基地產(016)旗下「天璽．天」今日(3日)介紹項目戶型布局，新地代理總經理胡致遠表示，項目空中花園對落區域早前已命名為「Elite Zone」，戶型涵蓋開放式、一房、兩房及四房，提供718個單位，佔今期單位總數906伙近八成。

「Elite Zone」涵蓋第3座(5樓至12樓、15樓至23樓及25樓至28樓)、第5座(5樓至12樓、15樓至23樓及25樓至30樓)，以及第6座(5樓至12樓、15樓至23樓及25樓至30樓)。

對於區內即將有多個新盤應市，胡致遠認為，市場較多新盤予買家選擇是好事，目前是適當時候推盤，「天璽．天」坐擁不少優勢，配套屬市場上獨一無二，相信對買家而言絕對具有吸引力。

「天璽．天」位於啟德協調道10號，毗鄰港鐵啟德站，項目分兩期發展，共提供1,490伙。第1期由1座樓高44座及2座樓高38層住宅大樓組成，預計關鍵日期為2025年年中。