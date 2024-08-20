天璽．天第1期最快下月初公布樓書 定價參考同區及港九豪宅盤｜啟德新盤

啟德區新盤繼續成為市場焦點，新鴻基地產(016)旗下「天璽．天」第1期提供906伙，新地代理總經理胡致遠表示，項目售樓說明書積極準備中，最快下月初公布，會維持推盤計劃於季內推售，定價參考同區、港島及九龍區豪宅項目。他稱，項目單位戶型涵蓋開放式至四房，相信可切合買家不同需要。

住戶可享「 3 分鐘都會核心生活圈」優勢

胡致遠指，「天璽．天」前臨啟德車站廣場，為區內最高私人住宅項目，最高達170米，更是區內唯一可全天候無縫連接港鐵啟德站。項目自設24萬方呎基座商場，屬區內最大住宅基座商場，住戶亦可經行人隧道貫通左連的商場「AIRSIDES」，連同右鄰的「THE TWINS雙子匯」，組成匯聚旗艦級購物娛樂的「3分鐘都會核心生活圈」，同時位處九龍城34小學校網，兼享中小名校校網優勢。