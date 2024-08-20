天璽．天第1期最快下月初公布樓書 定價參考同區及港九豪宅盤｜啟德新盤

啟德區新盤繼續成為市場焦點，新鴻基地產(016)旗下「天璽．天」第1期提供906伙，新地代理總經理胡致遠表示，項目售樓說明書積極準備中，最快下月初公布，會維持推盤計劃於季內推售，定價參考同區、港島及九龍區豪宅項目。他稱，項目單位戶型涵蓋開放式至四房，相信可切合買家不同需要。
住戶可享「3分鐘都會核心生活圈」優勢
胡致遠指，「天璽．天」前臨啟德車站廣場，為區內最高私人住宅項目，最高達170米，更是區內唯一可全天候無縫連接港鐵啟德站。項目自設24萬方呎基座商場，屬區內最大住宅基座商場，住戶亦可經行人隧道貫通左連的商場「AIRSIDES」，連同右鄰的「THE TWINS雙子匯」，組成匯聚旗艦級購物娛樂的「3分鐘都會核心生活圈」，同時位處九龍城34小學校網，兼享中小名校校網優勢。
另外，該盤享「15分鐘港九核心商業區經濟圈」，擁「一線三隧」優勢，由項目驅車出發，東行約5分鐘可達九龍東核心商業區；西行預計只需約8分鐘直達西九龍核心商業區及高鐵站；約12分鐘達中環國際金融中心；南行經紅磡海底隧道約9分鐘可達會展。
「天璽．天」位於啟德協調道10號，毗鄰港鐵啟德站，項目分兩期發展，共提供1,490伙。第1期由1座樓高44座及2座樓高38層住宅大樓組成，預計關鍵日期為2025年年中。