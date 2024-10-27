天璽．天第1期累沽842伙 吸金逾90億 第2期部署下月推出｜啟德新盤

啟德新盤銷情火熱，新鴻基地產(016)旗下「天璽．天」昨日(26日)壓軸推售121伙，新地副董事總經理雷霆表示，全數單位「一件不留」即日沽清，計及上周招標售出22伙，項目迄今售出842伙，佔今期906伙約93%，套現超過90億元。項目尚餘少量單位可供招標發售，料未來數日會有更多單位成功招標售出。

新地代理總經理胡致遠指，項目昨日銷售過程流暢，未到黃昏121伙已全數售罄，最大手買家斥資約3,900萬元購入2伙三房單位。總結四輪銷售買家地區分布方面，九龍區佔約60%，當中約30%來自九龍東及啟德區；新界區佔約25%，餘下約15%來自港島區。

第 2 期單位售價有上調空間

他續指，有見市場向隅客眾多，項目第2期的預售樓花同意書申請進度理想，預計快將獲批，現正全力部署推出應市，最快有望下月展開銷售部署，第2期單位位處第1座及第2座，單位售價有上調空間。