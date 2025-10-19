熱門搜尋:
萬聖節2025 新店關注組 大閘蟹 全運會 劉俊謙 網上熱話 健身 行山路線 二手樓 定期存款 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
地產
2025-10-19 19:00:00

天璽．天第2期單日標售10伙 成交價最高達9320萬｜啟德新盤

分享：
天璽．天第2期單日標售10伙 成交價最高達9320萬｜啟德新盤

天璽．天第2期單日標售10伙，單日套現逾5.59億元。

新鴻基地產(016)旗下啟德新盤「天璽．天」第2期，今天(19)首度公布招標結果，錄得共10宗標售成交，單日套現逾5.59億元

標售單位全數為四房單位，成交金額由3,032.8萬9,320.84萬元，成交呎價由33,40144,866。當中成交金額最高的單位為第1 (Sky Tower) 38A單位，屬四房雙套房及工作間及化妝間連私人電梯大堂間隔，實用面積2,230方呎，連1個車位，成交金額為9,320.84萬元，呎價為41,797；而成交呎價最高的單位為第1 (Sky Tower) 43B單位，四房雙套房及工作間連私人電梯大堂間隔，實用面積1,808方呎，連2個車位，成交金額為8,111.8萬元，呎價為44,866

adblk5

「天璽．天」第2期由兩座樓高44層的大樓組成，當中38層為住宅樓層，2座樓設3大區域：Sky TowerSummit TowerElite Zone，間隔實用兼多元化。當中一房涉210伙，實用面積296308方呎；兩房涉189伙，實用面積443612方呎；三房涉21伙，實用面積787方呎；四房涉158伙，實用面積8742,230方呎。另設6伙特色單位，實用面積2,7654,306方呎。

即睇天璽．天第2期最新資訊 (House730)

ADVERTISEMENT

追蹤am730 Google News