天璽．天第2期單日標售10伙 成交價最高達9320萬｜啟德新盤

標售單位全數為四房單位，成交金額由3,032.8萬至9,320.84萬元，成交呎價由33,401至44,866元。當中成交金額最高的單位為第1座 (Sky Tower) 38樓A單位，屬四房雙套房及工作間及化妝間連私人電梯大堂間隔，實用面積2,230方呎，連1個車位，成交金額為9,320.84萬元，呎價為41,797元；而成交呎價最高的單位為第1座 (Sky Tower) 43樓B單位，四房雙套房及工作間連私人電梯大堂間隔，實用面積1,808方呎，連2個車位，成交金額為8,111.8萬元，呎價為44,866元。

「天璽．天」第2期由兩座樓高44層的大樓組成，當中38層為住宅樓層，2座樓設3大區域：Sky Tower，Summit Tower及Elite Zone，間隔實用兼多元化。當中一房涉210伙，實用面積296至308方呎；兩房涉189伙，實用面積443至612方呎；三房涉21伙，實用面積787方呎；四房涉158伙，實用面積874至2,230方呎。另設6伙特色單位，實用面積2,765至4,306方呎。