天璽．天第2期推15伙招標 首推三房戶｜啟德新盤

新鴻基地產(016)旗下啟德新盤「天璽．天」第2期，最新上載銷售安排第6號，於下周一(3日)起以招標形式發售共15伙單位；是次招標單位為三至四房間隔，實用面積由787至1,365方呎。

銷售安排第6號涵蓋共15伙，當中包括6伙首度推出的三房單位，位於第1座 (Elite Zone) 的B8單位，實用面積787方呎，三房(一套)及工作間間隔，享開揚九龍西城市景致； 4伙為第2座 (Elite Zone) 的A1單位，實用面積908方呎，四房(一套)及工作間間隔，面向啟德城繁華景致；另外2伙則為第2座 (Summit Tower) 的C單位，實用面積1,227方呎，四房一套及工作間連私人電梯大堂間隔，盡攬廣闊城市及群山翠綠景觀；以及3伙第2座 (Summit Tower) 的D單位，實用面積1,365方呎，四房雙套及儲物室連私人電梯大堂間隔，可遠眺獅子山及飛鵝山一帶翠綠景致。