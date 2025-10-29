熱門搜尋:
地產
2025-10-29

天璽．天第2期推15伙招標 首推三房戶｜啟德新盤

天璽．天第2期推15伙招標，首推三房戶。

新鴻基地產(016)旗下啟德新盤「天璽．天」第2期，最新上載銷售安排第6號，於下周一(3)起以招標形式發售共15伙單位；是次招標單位為三至四房間隔，實用面積由7871,365方呎。

銷售安排第6號涵蓋共15伙，當中包括6伙首度推出的三房單位，位於第1 (Elite Zone) B8單位，實用面積787方呎，三房(一套)及工作間間隔，享開揚九龍西城市景致； 4伙為第2 (Elite Zone) A1單位，實用面積908方呎，四房(一套)及工作間間隔，面向啟德城繁華景致；另外2伙則為第2 (Summit Tower) C單位，實用面積1,227方呎，四房一套及工作間連私人電梯大堂間隔，盡攬廣闊城市及群山翠綠景觀；以及3伙第2 (Summit Tower) D單位，實用面積1,365方呎，四房雙套及儲物室連私人電梯大堂間隔，可遠眺獅子山及飛鵝山一帶翠綠景致。

adblk5

「天璽．天」第2期由兩座樓高44層的大樓組成，當中38層為住宅樓層，2座樓設3大區域：Sky TowerSummit TowerElite Zone，間隔實用兼多元化。當中一房涉210伙，實用面積296308方呎；兩房涉189伙，實用面積443612方呎；三房涉21伙，實用面積787方呎；四房涉158伙，實用面積8742,230方呎。另設6伙特色單位，實用面積2,7654,306方呎。

