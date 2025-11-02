熱門搜尋:
地產
2025-11-02 19:40:00

天璽．天第2期標售3伙 成交呎價達4萬｜啟德新盤

天璽．天第2期標售3伙，成交呎價達4萬元。

新鴻基地產(016)旗下啟德新盤「天璽．天」第2期，今天(2)錄得3宗標售成交，單日套現逾 1.67億元

標售單位為第1 (Sky Tower) 32B單位，屬四房雙套房及工作間連私人電梯大堂間隔，實用面積1,808方呎，連1個車位，成交金額為7,380.46萬元，呎價為40,821；第2 (Summit Tower) 40D單位，屬四房雙套房連私人電梯大堂間隔，實用面積1,365方呎，連1個車位，成交金額為4,934萬元，呎價為36,147；以及第2 (Summit Tower) 38C單位，屬四房一套房及工作間連私人電梯大堂間隔，實用面積1,227方呎，連1個車位，成交金額為4,470萬元，呎價為36,430

「天璽．天」第2期由兩座樓高44層的大樓組成，當中38層為住宅樓層，2座樓設3大區域：Sky TowerSummit TowerElite Zone，間隔實用兼多元化。當中一房涉210伙，實用面積296308方呎；兩房涉189伙，實用面積443612方呎；三房涉21伙，實用面積787方呎；四房涉158伙，實用面積8742,230方呎。另設6伙特色單位，實用面積2,7654,306方呎。

即睇天璽．天第2期最新資訊 (House730)

