天璽．天第2期標售3伙 成交呎價達4萬｜啟德新盤

標售單位為第1座 (Sky Tower) 32樓B單位，屬四房雙套房及工作間連私人電梯大堂間隔，實用面積1,808方呎，連1個車位，成交金額為7,380.46萬元，呎價為40,821元；第2座 (Summit Tower) 40樓D單位，屬四房雙套房連私人電梯大堂間隔，實用面積1,365方呎，連1個車位，成交金額為4,934萬元，呎價為36,147元；以及第2座 (Summit Tower) 38樓C單位，屬四房一套房及工作間連私人電梯大堂間隔，實用面積1,227方呎，連1個車位，成交金額為4,470萬元，呎價為36,430元。

「天璽．天」第2期由兩座樓高44層的大樓組成，當中38層為住宅樓層，2座樓設3大區域：Sky Tower，Summit Tower及Elite Zone，間隔實用兼多元化。當中一房涉210伙，實用面積296至308方呎；兩房涉189伙，實用面積443至612方呎；三房涉21伙，實用面積787方呎；四房涉158伙，實用面積874至2,230方呎。另設6伙特色單位，實用面積2,765至4,306方呎。