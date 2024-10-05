天璽．天開賣｜中原陳永傑：本地大手客擲逾5500萬掃8伙 買家出席率達八成｜啟德新盤

本月焦點全新盤、新鴻基地產(016)旗下啟德地王項目「天璽．天」今日(5日)進行首輪銷售300伙，當中204伙以價單形式發售，另96伙以招標形式出售。價單發售單位於上午9時正式開賣，不少準買家提早到場排隊等候揀樓，現場出現人龍，氣氛熱鬧。 中原地產亞太區副主席兼住宅副總裁陳永傑表示，「天璽‧天」今日進行首輪銷售吸引大批準買家到場揀樓，本公司買家出席率高達八成，當中投資者佔約四成；本公司有組本地買家已揀選8伙，包括6伙一房及2伙兩房，若以即供折實價計算，涉資超過5,500萬元。

陳永傑指，「天璽‧天」前臨啟德車站廣場，地理位置優越，毗連大型高級商場和甲級寫字樓，加高級百貨公司快將開幕，是市區難得一遇的地標式豪宅，有信心項目今日首批單位可順利沽清，估計本周末兩日可錄得300宗一手成交，創半年新高。他續指，減息周期展開後，樓市交投氣氛明顯轉好，近日中央組合拳救市，資金湧港，股市率先受惠，加上租金升勢凌厲，「供平過租」情況已經出現，進一步刺激買家入市意欲，促使股樓齊升，預計樓市氣氛持續向好，先量後價，本月一手成交量可達2,500宗，創7個月新高，樓價第四季止跌回升約3%至5%。

截收29161票 超額認購近142倍 「天璽．天」首輪銷售截收29,161票，以價單發售單位計算，超額認購近142倍，除刷新啟德歷來收票量最高新盤，更超越今年4月長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第3B期「Blue Coast」首輪截收近2.8萬票紀錄，榮膺今年新盤票王寶座。 項目分為A及B組兩個時段發售單位；A1組買家須購入最少6伙至8伙指定單位；A2組買家最少購買3伙至5伙指定單位。B組買家則可購入1伙至2伙。首輪以價單發售單位涵蓋22伙開放式、109伙一房，以及73伙兩房，實用面積介乎236至559方呎。以價單定價計算，市值超過17億元。以現金付款計劃最高折扣13.5%計算，單位折實售價由473.72萬至1,227.7萬元，折實呎價介乎17,015元至24,284元；而以招標形式發售的96伙，涵蓋三房至四房間隔，實用面積介乎854至3,936方呎。