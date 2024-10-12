天璽．天開賣｜大手客斥近5600萬買8伙　料次輪238伙可一Q清｜啟德新盤

焦點全新盤、新鴻基地產(016)旗下啟德地王項目「天璽．天」今日(12日)進行次輪銷售238伙，截收30,563票，創本港歷年收票第三高紀錄，超額認購逾127倍。次輪銷售於早上9時多展開，現場所見不少準買家已到售樓處外排隊等候揀樓，氣氛熱鬧。市場消息指，截至下午約3時，項目有逾110伙已獲認購。

料本月一手成交宗數創7個月新高 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今日「天璽·天」A1大手時段錄得兩組客人分別購入7伙及8伙，其中購買8伙客戶斥近5,600萬元購入2伙兩房及6伙開放式單位。

陳永傑指，項目上周六(5日)首輪銷售204伙成功「一Q清枱」，向隅者眾，料今日次輪銷售單位亦可全數沽清。近日有利樓市消息湧現，稍後時間財政部將公布更多救市措施，中央大水漫灌救市，令港股及樓市同時受惠。 他續指，上周末一手成交近470宗，已創6個月新高；本月首11天一手成交已超越上月全月。下周三(16日)公布的《施政報告》，市場憧憬將有振興經濟及樓市措施，料可為樓市帶來新一輪助力，預計10月份全月一手成交可達2,500宗，創今年3月後、7個月新高。

「天璽．天」次輪發售單位包括46伙開放式、101伙一房及91伙兩房，實用面積介乎236至655方呎。以最高折扣13.5%計算，單位折實售價由478.58萬至1,412.04萬元，折實呎價介乎18,188元至26,784元。今輪銷售將分為A及B組兩個時段發售單位，包括A1、A2及B組。A1組買家須購入6伙至8伙指定單位，A2組買家最少購買3伙至5伙指定單位，而B組買家則可購入1伙至2伙。 「天璽．天」位於啟德協調道10號，毗鄰港鐵啟德站，項目分兩期發展，共提供1,490伙。第1期由1座樓高44座及2座樓高38層住宅大樓組成，預計關鍵日期為2025年年中。