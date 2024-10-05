天璽．天開賣｜票王搶購潮！準買家打蛇餅逼爆ICC 傳多組「西餅客」入市(多圖)｜啟德新盤

天璽．天於下午B組時段在九龍站ICC內的售樓處外大打蛇餅，輪候人龍更一度延伸至地下停車場位置。

本月焦點全新盤、新鴻基地產(016)旗下啟德地王項目「天璽．天」今日(5日)進行首輪銷售300伙，當中204伙以價單形式發售，另96伙以招標形式出售。市場消息指，截至下午約1時，暫沽出94伙，佔價單發售單位近一半，更出現多組「西餅客」大手入市，每組購入6伙至8伙，當中有具內地背景買家。

中原地產亞太區副主席兼住宅副總裁陳永傑表示，公司有組本地買家已揀選8伙，包括6伙一房及2伙兩房，若以即供折實價計算，涉資超過5,500萬元。

該盤分為A及B組兩個時段發售單位；A1組買家須購入最少6伙至8伙指定單位；A2組買家最少購買3伙至5伙指定單位。B組買家則可購入1伙至2伙。下午開始進行B組準買家到場報到，據記者現場所見，在九龍站ICC內的售樓處外大打蛇餅，場面較早上大手買家時段更為墟冚，輪候人龍更一度延伸至地下停車場位置，當中不乏家庭客、內地客。有見現場人數眾多，發展高派出大批保安員在場協助維持銷售秩序及疏導人流，整體過程流暢。

