天璽．天開賣｜首輪價單204伙沽清 有大手客擲6750萬豪掃8伙｜啟德新盤

本月焦點全新盤、新鴻基地產(016)旗下啟德地王項目「天璽．天」今日(5日)進行首輪銷售300伙，當中204伙以價單形式發售，另96伙以招標形式出售。據記者現場所見，在九龍站ICC內的售樓處外場面非常墟冚，大打蛇餅，輪候人龍更一度延伸至地下停車場位置。有見現場人數眾多，發展高派出大批保安員在場協助維持銷售秩序及疏導人流，整體售樓過程流暢。

市場消息指，全數204伙價單單位沽清，當中不乏多組「西餅客」大手入市，每組購入6伙至8伙，當中有具內地背景買家；據悉，有大手客斥約6,750萬元購入8伙，包括6伙一房及2伙兩房單位。

至於中原地產亞太區副主席兼住宅副總裁陳永傑表示，公司有組本地買家已揀選8伙，包括6伙一房及2伙兩房，若以即供折實價計算，涉資超過5,500萬元。市場預計發展商有機會日內加推新價單應市，最快下周展開次輪銷售。 以逾2.9萬票膺今年新盤票王 「天璽．天」首輪銷售截收29,161票，以價單發售單位計算，超額認購近142倍，除刷新啟德歷來收票量最高新盤，更超越今年4月長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第3B期「Blue Coast」首輪截收近2.8萬票紀錄，榮膺今年新盤票王寶座。

項目首輪以價單發售單位涵蓋22伙開放式、109伙一房，以及73伙兩房，實用面積介乎236至559方呎。以價單定價計算，市值超過17億元。以現金付款計劃最高折扣13.5%計算，單位折實售價由473.72萬至1,227.7萬元，折實呎價介乎17,015元至24,284元；而以招標形式發售的96伙，涵蓋三房至四房間隔，實用面積介乎854至3,936方呎。該盤分為A及B組兩個時段發售單位；A1組買家須購入最少6伙至8伙指定單位；A2組買家最少購買3伙至5伙指定單位。B組買家則可購入1伙至2伙。