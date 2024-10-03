天璽．天首輪截收逾2.9萬票 登上今年新盤票王寶座｜啟德新盤

「地王新盤」號召力驚人！焦點全新盤、新鴻基地產(016)旗下啟德「天璽．天」將於周六(5日)進行首輪銷售300伙，當中204伙以價單形式發售，另96伙以招標形式出售。該盤今日(3日)截票，初步估算共收到逾2.9萬票，以價單發售單位計算，超額認購逾141倍。「天璽．天」不單刷新啟德歷來收票量最高新盤，更超越今年3月長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第3B期「Blue Coast」首輪截收近2.8萬票紀錄，榮膺今年「新盤票王」寶座。

「天璽．天」低價出擊策略奏效，首張價單折實平均呎價19,668元，較6年前的「麵粉價」約1.77萬元僅高約一成外，亦創啟德非跑道區逾7年新低，故成功掀起入票潮。項目首輪以價單發售單位涵蓋22伙開放式、109伙一房，以及73伙兩房，實用面積介乎236至559方呎。以價單定價計算，市值超過17億元。

以現金付款計劃最高折扣13.5%計算，單位折實售價由473.72萬至1,227.7萬元，折實呎價介乎17,015元至24,284元；而以招標形式發售的96伙，涵蓋三房至四房間隔，實用面積介乎854至3,936方呎。