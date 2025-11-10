天璽．天2期標售3伙 單日套現逾1.07億｜啟德新盤

新鴻基地產(016)旗下啟德現樓新盤「天璽．天」第2期，今天(10日)再錄得3宗標售成交，單日套現逾1.07億元。
標售單位為第2座 (Summit Tower)47樓C單位，屬四房一套及工作間連私人電梯大堂間隔，實用面積1,227方呎，連1個車位，成交金額為5,225.3萬元，呎價為42,586元；第2座 (Elite Zone) 9樓A1單位，屬四房一套連工作間間隔，實用面積908方呎，連1個車位，成交金額為3,136.46萬元，呎價為34,543元；以及第1座 (Elite Zone) 25樓B8單位，屬三房一套連工作間間隔，實用面積787方呎，成交金額為2,403.8萬元，呎價為30,544元。
「天璽．天」第2期由兩座樓高44層的大樓組成，當中38層為住宅樓層，2座樓設3大區域：Sky Tower，Summit Tower及Elite Zone，間隔實用兼多元化。當中一房涉210伙，實用面積296至308方呎；兩房涉189伙，實用面積443至612方呎；三房涉21伙，實用面積787方呎；四房涉158伙，實用面積874至2,230方呎。另設6伙特色單位，實用面積2,765至4,306方呎。