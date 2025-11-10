天璽．天2期標售3伙 單日套現逾1.07億｜啟德新盤

「天璽．天」第2期由兩座樓高44層的大樓組成，當中38層為住宅樓層，2座樓設3大區域：Sky Tower，Summit Tower及Elite Zone，間隔實用兼多元化。當中一房涉210伙，實用面積296至308方呎；兩房涉189伙，實用面積443至612方呎；三房涉21伙，實用面積787方呎；四房涉158伙，實用面積874至2,230方呎。另設6伙特色單位，實用面積2,765至4,306方呎。