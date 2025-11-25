熱門搜尋:
地產
2025-11-25 17:27:13

天璽．天2期標售5伙四房戶 單日套現逾2.1億｜啟德新盤

天璽．天2期標售5伙四房戶，單日套現逾2.1億元。

新鴻基地產(016)旗下啟德現樓新盤「天璽．天」第2期，今天(25)錄得5宗標售成交，單日套現逾2.1億元

標售單位分別為第1 (Sky Tower) 40C單位，屬四房雙套連私人電梯大堂間隔，實用面積1,511方呎，連1個車位，成交金額為5,670.8萬元，呎價為37,530；第2 (Summit Tower) 39D單位，屬四房雙套連私人電梯大堂間隔，實用面積1,365方呎，連1個車位，成交金額為4,908萬元，呎價為35,956；第2 (Summit Tower) 33C單位，屬四房一套及工作間連私人電梯大堂間隔，實用面積1,227平方呎，連一個車位，成交金額為4,448萬元，呎價為36,251；第2 (Elite Zone) 11A1單位，屬四房一套及工作間間隔，實用面積908方呎，連1個車位，成交金額為3,366萬元，呎價為37,070；以及第2 (Elite Zone) 5A1單位，屬四房一套及工作間間隔，實用面積874方呎，成交金額為2,659.3萬元，呎價為30,427

adblk5

「天璽．天」第2期由兩座樓高44層的大樓組成，提供584伙單位，涵蓋一房至四房間隔，實用面積介乎2964,306方呎；主打一房及兩房，共有399伙，佔全盤約68%

即睇天璽．天第2期最新資訊 (House730)

