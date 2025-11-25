天璽．天2期標售5伙四房戶 單日套現逾2.1億｜啟德新盤

新鴻基地產(016)旗下啟德現樓新盤「天璽．天」第2期，今天(25日)錄得5宗標售成交，單日套現逾2.1億元。

標售單位分別為第1座 (Sky Tower) 40樓C單位，屬四房雙套連私人電梯大堂間隔，實用面積1,511方呎，連1個車位，成交金額為5,670.8萬元，呎價為37,530元；第2座 (Summit Tower) 39樓D單位，屬四房雙套連私人電梯大堂間隔，實用面積1,365方呎，連1個車位，成交金額為4,908萬元，呎價為35,956元；第2座 (Summit Tower) 33樓C單位，屬四房一套及工作間連私人電梯大堂間隔，實用面積1,227平方呎，連一個車位，成交金額為4,448萬元，呎價為36,251元；第2座 (Elite Zone) 11樓A1單位，屬四房一套及工作間間隔，實用面積908方呎，連1個車位，成交金額為3,366萬元，呎價為37,070元；以及第2座 (Elite Zone) 5樓A1單位，屬四房一套及工作間間隔，實用面積874方呎，成交金額為2,659.3萬元，呎價為30,427元。