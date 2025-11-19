天璽·天2期次輪開賣56伙 中原陳永傑料可即日沽清｜啟德新盤

新鴻基地產(016)旗下啟德現樓新盤「天璽·天」第2期今日(19日)進行次輪價單發售56伙一房單位，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，項目首輪價單銷售「一Q清枱」，證明其受歡迎程度。發展商今次銷售安排主要惠及用家及長線投資者，其收租回報可達4厘，今日出席的本地及普通話拼音買家各佔半，是次銷售相信亦可即日沽清。
陳永傑指，11月份利好因素湧現，減息潮、供平過租、股市造好等，差估署指數連升四個月，香港樓價已明顯見底回升，遲買會貴心態浮現，購買力將繼續釋放，發展商亦把握機會於年底前推出手持項目。11月份一手成交已超越1,000宗，預計全月可達2,300宗。
「天璽·天」第2期次輪發售單位均為一房間隔，實用面積介乎296至308方呎。以360日付款計劃最高折扣10%、提前成交回贈最高2%及特別現金回贈最高2%計算，單位售價由約653.5萬至約985.2萬元，呎價介乎約21,712元至約31,987元。當中最低售價及呎價單位同為第1座5樓B1室，實用面積301方呎，一房間隔。
項目今日銷售分為S節及B節發售，S節為特定人士，買家最多只可購買1伙；B節買家可購買1至2伙。
「天璽．天」第2期由兩座樓高44層的大樓組成，提供584伙單位，涵蓋一房至四房間隔，實用面積介乎296至4,306方呎；主打一房及兩房，共有399伙，佔全盤約68%。